Gigantesco hallazgo petrolero en Brasil

SAO PAULO / AP



Un campo de exploración de crudo en aguas profundas del Océano Atlántico podría contener hasta 33,000 millones de barriles, dijo ayer lunes el director de la Agencia Nacional de Petróleo.



Haroldo Lima, Presidente de dicha agencia, advirtió que su información sobre el manto cercano a la costa de Río de Janeiro no es oficial y necesita ser confirmada, pero sus comentarios hicieron que las acciones de la compañía estatal Petrobras subieran de precio en Nueva York y Sao Paulo.



Petrobras señaló en un comunicado que se requieren más estudios para determinar el potencial de lo que sería el descubrimiento petrolero más grande del planeta en décadas. Los analistas señalan que, de confirmarse, la magnitud del hallazgo tendrá consecuencias energéticas de alto impacto a nivel mundial.





Para acallar aseveraciones

“Esto podría acallar las aseveraciones de que estamos quedándonos sin petróleo, o que no vamos a encontrar más y que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida”, señaló Roger Read, analista energético y Director Operativo del Banco Natixis Bleichroeder Inc., con oficinas centrales en Nueva York. El banco compra y vende acciones de la compañía Seadrill a sus clientes. Lima dijo a periodistas que Petrobras “habría descubierto un gran campo petrolero que contendría unos 33,000 millones de barriles en reservas”, lo que sería igual a la tercera reserva mundial de petróleo, de acuerdo con su portavoz, Luiz Fernando Manso.