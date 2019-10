Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

14 Abril 2008 |

2:18 p.m. |

END

Observadores de OEA piden fin a insultos entre candidatos boliviano

ASUNCIÓN/AP

El grupo de observadores de la OEA pidió ayer lunes “el fin de los insultos entre los candidatos” que competirán el domingo en las elecciones generales y, además, solicitó mesura a los medios de prensa. El ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, se sumará desde el miércoles a las tareas de los observadores. La oposición, que con el ex obispo católico Fernando Lugo está al frente de las encuestas, intentará el 20 de abril desalojar del poder al gobernante Partido Colorado, con 61 años dirigiendo el mando gubernamental. El guatemalteco Pablo Galarza, Vocero de los delegados de la Organización de Estados Americanos, explicó que “exhortamos a los diferentes partidos y movimientos a que terminen con las ofensas”.



Rescatan en Basora a periodista británico secuestrado

BAGDAD /AP

Soldados iraquíes rescataron ayer lunes a un periodista británico secuestrado hace dos meses en la ciudad sureña de Basora, informó el Ejército de Irak. Richard Butler, quien trabajaba para la red de televisión estadounidense CBS, fue encontrado con una bolsa sobre su cabeza y sus manos atadas, en una vivienda en Basora, informó el comandante de seguridad de la ciudad, general Mohan al-Fireji. El periodista y su intérprete iraquí fueron secuestrados en Basora el 10 de febrero. Policías iraquíes y testigos dijeron que los dos hombres fueron secuestrados de un hotel en Basora, por unos ocho hombres enmascarados que portaban metralletas.



Putin contempla encabezar el Partido Rusia Unida

MOSCÚ/AP

El presidente ruso Vladimir Putin parece estar a punto de aceptar la jefatura del dominante Partido Rusia Unida, un puesto que fortalecería más su posición, una vez que deje el Kremlin para convertirse en primer ministro. Pero la decisión de Putin estará cargada de repercusiones potenciales para el hombre a quien seleccionó para sucederle en la presidencia, Dimitri Medvedev, cuya autoridad pudiera verse minada aún antes de asumir el puesto. La posibilidad de que Putin encabece Rusia Unida, evoca recuerdos de la era soviética, cuando el jefe del Partido Comunista ejercía el poder real, y el jefe de Estado era poco más que una figura formal.



México indaga “invitación” a militares a sumarse al narco

MÉXICO/AP

Autoridades federales iniciaron una investigación, por un mensaje que presuntamente un grupo de sicarios puso en una ciudad fronteriza con Estados Unidos, para “invitar” a militares en activo o retirados para sumarse al narcotráfico. El fin de semana, en la ciudad de Nuevo Laredo, apareció colgada en un puente peatonal una manta en la que se ofrece a militares sumarse a los “Zetas”, considerado por las autoridades como un grupo de sicarios al servicio del Cartel del Golfo, y que fue integrado inicialmente por ex miembros de cuerpos especiales del Ejército.



Gobierno argentino y agricultores reanudan diálogo

BUENOS AIRES /AP

Dirigentes de cuatro organizaciones de productores rurales reanudaron ayer lunes negociaciones con el gobierno, dentro del marco político que establecieron el 11 de abril, a fin de lograr acuerdos que eviten la reanudación del paro patronal que durante 21 días provocó un serio desabastecimiento de alimentos e insumos en todo el país. El viernes, los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (grandes propietarios), la Federación Agraria (pequeños y medianos propietarios), Confederaciones Rurales y Confederación Intercooperativa Agraria, se reunieron con la presidenta Cristina Fernández, y acordaron establecer una “mesa de trabajo” que coordinará el jefe de gabinete, Alberto Fernández.



Isabel Perón resiste intento de extradición a la Argentina

MADRID/AP

La ex presidenta de Argentina, Isabel Perón, se presentó ayer lunes ante un tribunal en un intento por impedir que sea extraditada a la Argentina, por presuntos abusos a los derechos humanos durante su gobierno, señalando que se halla en precarias condiciones de salud, y que además está protegida por la ciudadanía española. Isabel Perón, de 77 años de edad, fue la tercera esposa del presidente de Argentina Juan Domingo Perón. “Isabelita”, como era conocida en su país, gobernó durante 20 meses luego del fallecimiento de su marido, durante un período caótico que concluyó el 24 de marzo de 1976, cuando asumió el poder una junta militar que causó entre 8,000 y 30,000 “desapariciones” de ciudadanos en sus ocho años en el poder.



España: presta juramento primera ministra de Defensa

MADRID/AP

Carme Chacón, la primera ministra de Defensa con la que cuenta España, prestó juramento ayer lunes ante el rey, junto con otros 16 ministros, al entrar en funciones el nuevo gabinete del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Chacón, embarazada de siete meses, es una de nueve mujeres del flamante gabinete. Cinco asesores importantes de Rodríguez Zapatero retuvieron sus cargos: María Teresa Fernández de la Vega, como vicepresidenta del gobierno; Pedro Solbes en Economía; Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior; Miguel Ángel Moratinos en Relaciones Exteriores y Mariano Fernández Bermejo en el ministerio de Justicia.