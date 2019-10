El Papa promete medidas para evitar pederastas en el sacerdocio

El papa Benedicto XVI dijo el martes sentirse ''profundamente avergonzado'' por el escándalo de abusos sexuales que conmovió la Iglesia católica estadounidense y se comprometió a trabajar para garantizar que no haya más sacerdotes pederastas.



El pontífice respondió preguntas que le formularon por anticipado los reporteros que lo acompañan en un vuelo especial de Alitalia, mientras viajaba de Roma a Washington rumbo a su primera peregrinación papal a Estados Unidos.



''Constituye un gran sufrimiento para la Iglesia en Estados Unidos, para la Iglesia en general y para mí personalmente que esto haya podido ocurrir'', dijo Benedicto. ''Me resulta difícil comprender cómo fue posible que sacerdotes traicionaran de tal manera su misión... ante estos niños''.



''Estoy profundamente avergonzado y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder'', afirmó el Papa.



Benedicto prometió que los pederastas no serán ordenados sacerdotes en la Iglesia católica.



''Decididamente excluiremos a los pederastas del ministerio sagrado'', dijo Benedicto en inglés. ''Es más importante tener buenos sacerdotes que muchos sacerdotes. Haremos todo lo posible por cicatrizar esta herida''.



Su peregrinación es la primera de un Papa a Estados Unidos desde el escándalo que involucró el abuso de menores por parte de religiosos a principios de la década y que desembocó en demandas que han costado a la Iglesia Católica estadounidense cientos de millones de dólares.



La pederastia es ''absolutamente incompatible con el sacerdocio'', aseguró Benedicto.



El Vaticano invitó a los reporteros que viajan con el pontífice a entregarle preguntas escritas. Los dignatarios de la Santa Sede seleccionaron cuatro de ellas para que los reporteros se las leyesen al Papa en el avión.



Benedicto dijo que su peregrinación era un encuentro con ''un gran pueblo y una gran Iglesia'', y habló sobre el modelo estadounidense de valores religiosos dentro del sistema de separación de Iglesia y Estado.



Benedicto se sumergirá en la vida estadounidense, desde la bienvenida presidencial hasta dos misas en estadios de béisbol y un momento de plegaria en el lugar del ataque terrorista en Nueva York.



El presidente George W. Bush planeaba recibirlo en la Base Andrews de la Fuerza Aérea, la primera vez que reciba allí a un líder extranjero.



El Papa dijo que debatirá con Bush la cuestión de la inmigración, incluyendo las dificultades de las familias separadas.



Aunque el pontífice y Bush difieren en cuestiones como la guerra de Irak, la pena capital y el embargo estadounidense a Cuba, tiene puntos en común como la oposición al aborto, al matrimonio homosexual y la investigación de las células troncales.



Benedicto pronunciará un discurso en las Naciones Unidas durante su visita a Nueva York, después de visitar Washington.