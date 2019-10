Brown suspende retirada de tropas de Irak

El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo el martes que no piensa reactivar planes para retirar a centenares de soldados del sur de Irak hasta que fuerzas locales de seguridad derroten a milicias que controlan vastos sectores de Basora, la segunda ciudad más grande de la nación árabe.



Brown dijo que había cancelado un plan para reducir la cifra de soldados británicos, de unos 4.000 a unos 2.500.



El funcionario británico decidió demorar la retirada de tropas, que debía comenzar en las próximas semanas, tras resurgir la violencia en Basora, una de las principales regiones petroleras de Irak.



El mes pasado estallaron batallas callejeras luego que el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, lanzó una ofensiva contra milicias chiíes, con respaldo de la artillería y de la aviación de Estados Unidos y de Gran Bretaña.



Pero la ofensiva se estancó ante la gran resistencia presentada por los milicianos. A eso se sumó la deserción de entre 1.000 y 1.500 efectivos militares iraquíes, quienes en lugar de combatir a las milicias les entregaron armas y vehículos.



En una entrevista con la emisora de televisión CBS, divulgada el martes, Brown dijo que las tropas británicas seguirán al nivel actual hasta que se alcancen progresos para poner fin a la influencia de las milicias.



''No reduciremos nuestra cifra de soldados hasta que quedemos satisfechos de que avanzamos por el camino (del control de las milicias) de una manera estable'', dijo Brown a CBS.



Pero el primer ministro británico señaló que el papel de su país consiste ahora principalmente en adiestrar a fuerzas locales, en lugar de participar en combates, y que habrá una reducción de efectivos en un futuro no precisado.



Brown dijo que la invasión y posterior ocupación de Irak ha demostrado que los esfuerzos de reconstrucción deben ser un elemento clave en la planificación de combates. ''Intentamos hacer mucho más ahora, y estamos teniendo cierto éxito, pero tal vez deberíamos haber comenzado antes'', señaló.