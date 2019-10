Ataques con dinamita matan a 60 personas en Irak

Casi 60 personas murieron el martes en Bacuba y Ramadi por la explosión de bombas en vehículos, en una de las jornadas más mortíferas en Irak en varios meses.



Un automóvil estacionado también estalló al paso de una patrulla policial en el centro de Bagdad y mató a cuatro civiles e hirió a 15, dijo la policía.



El primero de los ataques ocurrió en Bacuba, a 60 kilómetros (35 millas) al nordeste de Bagdad, cuando un vehículo cargado de explosivos, estacionado frente a un restaurante, estalló poco antes del mediodía cerca de un tribunal y otras oficinas del gobierno.



Muchas de las víctimas eran personas que acudían a las oficinas, escribanos que ayudaban a efectuar los trámites en puestos callejeros o los ocupantes de otros vehículos que pasaban por el lugar, dijeron testigos.



Uno de ellos, que se identificó por su sobrenombre Abu Ali, dijo: ''Me dirigía a la oficina del gobierno cuando se produjo una intensa explosión. Cuando me acerqué al lugar vi automóviles en llamas, cadáveres calcinados y comercios dañados''.



Por lo menos hubo 40 muertos y 70 heridos en ese ataque, según policías y funcionarios de hospitales.



Fue la explosión más mortífera en Bacuba desde el 29 de octubre, cuando 27 personas murieron en un ataque suicida.



Otro vehículo estacionado que estalló cerca de un restaurante poco después del mediodía en Ramadi dejó por lo menos 13 muertos y 20 heridos, dijo el teniente coronel de policía Jubair al-Dulaimi.



Ramadi, a 115 kilómetros (70 millas) al oeste de Bagdad es la capital de la provincia de Anbar.



Al igual que Bacuba, esta área había experimentado una fuerte disminución de la violencia en los últimos meses.



Soldados estadounidenses respaldados por ataques aéreos mataron el martes a seis insurgentes tras ser atacados durante una operación en la zona de Sudayra, en Ciudad Sadr, dijo el alto mando.



La policía iraquí en la zona dijo que el ataque mató a dos niños, aunque los militares insistieron en que no hubo bajas civiles.



Hubo además enfrentamientos el martes por la tarde en Ciudad Sadr, en los que murieron cuatro guerrilleros y otros 15 resultaron heridos, según la policía iraquí y funcionarios de un hospital.