Diplomáticos a servicio militar obligatorio

El Departamento de Estado advirtió a sus diplomáticos que pueden ser forzados a trabajar en Irak el año próximo y les anunció que pronto comenzará a identificar a candidatos idóneos para laborar en Bagdad y en provincias aledañas, de acuerdo con un telegrama obtenido hoy por The Associated Press.



Un aviso similar el año pasado causó una revuelta entre los funcionarios del servicio exterior, los cuales objetaron el trabajo obligatorio en una zona de guerra, aunque al final el Departamento de Estado encontró voluntarios suficientes para los puestos.



Ahora dicho departamento anticipa otra crisis en el personal.



''Enfrentamos un desafío cada vez mayor de oferta y demanda en el ciclo del personal en el 2009'', expuso el telegrama, y señaló que más del 20% de los casi 12.000 funcionarios del servicio exterior ya han trabajado en los dos lugares más difíciles -Irak y Afganistán- y que un número en aumento ha realizado giras en ambos países.



En consecuencia, el telegrama -dado a conocer el 8 de abril- dice que ''el ejercicio del candidato idóneo será repetido'' el año venidero, lo cual significa que el Departamento de Estado empezará a identificar a diplomáticos capacitados para laborar en Irak, los cuales podrían ser obligados trabajar allí si no se ofrecen como voluntarios.



La lista de candidatos comprenderá a diplomáticos con las habilidades especiales que se requieren en Irak, como conocer la lengua árabe, tener un conocimiento profundo del Medio Oriente y capacitación en zonas específicas de reconstrucción. Según el telegrama, no habrá por ahora designaciones forzosas en Afganistán.



Los diplomáticos podrán solicitar empleos en las zonas de guerra que serán divulgadas en mayo. Después, el departamento espera iniciar la identificación de los candidatos para unos 300 puestos en Irak que serán abiertos a mediados de año, anunció el director general del Servicio Exterior, Harry Thomas, en el telegrama enviado a todas las misiones diplomáticas.