Guerrillero que secuestró a Betancourt escribe carta a Sarkozy

Un guerrillero de las FARC encarcelado, responsable junto a otros guerrilleros de secuestrar a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo hoy a la AP que escribió una carta al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y pidió que hicieran llegar al gobernante esa misiva en que manifiesta su arrepentimiento.



''Estoy arrepentido, especialmente por la doctora Ingrid'', dijo Nolberto Uni Vega, de 36 años.



Uni brindó una entrevista a un grupo de reporteros en la prisión de Cómbita, en el departamento de Boyacá y a unos 125 kilómetros al norte de Bogotá, y dio la carta a uno de los periodistas para que a la vez se la entregue a Yolanda Pulecio, la madre de Betancourt, para que la haga llegar al mandatario francés.



''La familia, la madre, los hijos, el marido, hay mucha gente sufriendo'' por Betancourt, agregó, Uni, quien dijo que ingresó a los 15 años a las filas de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Tras haber estado de 1998 al 2001 en el grupo de insurgentes que protegía al líder fundador y máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda alias ''Tirofijo'', Uni fue capturado en el 2003 y condenado más tarde a 34 años de prisión por el delito de secuestro.



Uni dijo que la retención de Betancourt, el 23 de febrero del 2002 en una región del sur colombiano, no fue planeado, sino que la política, de nacionalidad colombo-francesa, pasó por un punto de control instalado por los rebeldes, que tenían la orden de retener a destacados políticos. Esos secuestros eran parte de una estrategia rebelde para forzar un canje de secuestrados por guerrilleros en prisión, han dicho ex rehenes.



''La orden era detener a todos político de figura nacional. Era una coincidencia, no fue planeado'' el secuestro de Betancourt, dijo Uni. La ex candidata, actualmente de 46 años, fue a la zona del Caguán, al sur colombiano, para prestar apoyo político al alcalde de la región que pertenecía a su partido, Oxígeno Verde, tras el fin de los diálogos de paz entre las FARC y el entonces gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).



Uni dijo que cuando los rebeldes detuvieron el auto en que iba Betancourt con su jefa de campaña y más tarde fórmula vicepresidencial, Clara Rojas, la candidata pensó que eran militares --debido quizá a la similitud de uniformes y el hecho que el ejército reingresaba a la región tras el fin de los diálogos de paz-- y cuando los rebeldes se identificaron como miembros de las FARC, fue una sorpresa.



''La única señal (que reveló Betancourt) era un cambio de color en la cara. Era un suspenso, pero no me dijo nada'', narró Uni, a los periodistas en una sala de unos tres metros por 15 metros en la prisión.



Vestido de jeans, chaqueta y con pelo muy corto, Uni dijo que estaba encargado del punto de control de las FARC cuando pasó el auto de Betancourt.



Tras el secuestro, estuvo muy poco tiempo con la ex candidata, quien quedó después por unos ocho a nueve meses al cuidado del frente rebelde del que formaba parte el insurgente. Dijo que Betancourt y Rojas intentaron escapar en una ocasión y estuvieron un día antes de ser capturadas.



Tras gestiones del presidente de Venezuela Hugo Chávez, Rojas fue liberada el 10 de enero junto a otra ex política.



Desde entonces se han intensificado las versiones sobre el estado de salud de Betancourt.



La hermana de la ex candidata, Astrid Betancourt, dijo en una entrevista con la AP en París, donde reside, que en base a los que saben por ex rehenes no hay bases para pensar que su hermana está al borde de la muerte.



Por datos de esos ex secuestrados, un segundo grupo de cuatro ex políticos liberados el 27 de febrero último, Betancourt tendría algún tipo de infección por parásitos y puede sufrir de desnutrición, dijo Astrid.



''Lo que para mí esta clarísimo es que mi hermana esta débil. Esta flaca'', dijo Astrid.



Para evitar complicaciones digestivas, quizá Betancourt ha limitado la cantidad de alimentos que come, agregó.



''Pero eso no quiere decir que ella esté con una enfermedad grave al borde de la muerte. Ni tampoco quiere decir que hace huelga de hambre como dicen algunas personas en Francia'', añadió.