Colombia "hace el ridículo"

El presidente Rafael Correa afirmó que Colombia ''está haciendo el papel de ridículo'' y que es una ''muy seria amenaza externa'', mientras el ministro de Defensa indicó hoy que ve difícil un pronto restablecimiento de la relación diplomática ante las acusaciones colombianas que vinculan a Ecuador con las FARC.



''Mientras exista esta guerra mediática en que está empeñado el gobierno de (Alvaro) Uribe le veo difícil restablecer pronto estas relaciones'', afirmó el ministro de Defensa, Javier Ponce, al canal Teleamazonas.



Ecuador rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia el 3 de marzo luego de la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 1 de marzo, en el que fue muerto el jefe guerrillero Raúl Reyes.



En un discurso ante sindicatos de choferes el lunes por la noche, el presidente Correa dijo que Colombia es ''una muy seria amenaza externa'', y que ''ni siquiera está haciendo el papel de villano sino tan sólo haciendo el papel de ridículo''.



''Habría que ver por qué quiere jugar ese papel. ¿Acaso recibiendo consignas externas para desestabilizar a nuestro gobierno, a impedir aquí una revolución ciudadana progresista?'', se preguntó el gobernante.



''¿Qué es lo que busca este señor (el presidente Uribe) y estos señores (funcionarios del gobierno colombiano), tal vez que aquí en Ecuador también tengamos un títere? No lo van a lograr. El pueblo ecuatoriano no lo va a permitir'', añadió.



En Bogotá fue difundido por telenoticieros locales un video, que aunque no es nuevo, circula en internet con imágenes que muestran al abatido jefe guerrillero felicitando al presidente Correa por su ''contundente victoria obtenida con más del 70% de asambleístas'' en la jornada electoral del 30 de septiembre.



En ese video, Reyes ratificó la disposición política de las FARC de ''consolidar las relaciones de hermandad, amistad y de buena vecindad en la frontera con el hermano pueblo de Ecuador y no por la confrontación con los ejército de los países vecinos''.



La polémica resurgió el fin de semana luego de pronunciamientos de Correa en una visita a México, lo que motivó el reclamo colombiano por ''declaraciones contradictorias'' y ''falta de seriedad'' del gobierno ecuatoriano, según Bogotá.



Colombia sostuvo en un comunicado que Correa habría impedido operativos de las fuerzas armadas para combatir la presencia de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, lo que inmediatamente fue rechazado en Ecuador.



A su vez, el gobierno de Correa anunció que presentará ''una queja formal'' ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra Colombia por la información ''injuriosa y falaz'' que había difundido.



A lo que Bogotá respondió que Correa ''por problemas políticos internos quiere confundir al pueblo ecuatoriano inculcando nacionalismo contra Colombia, cuando el verdadero problema ha sido la permisividad con el grupo terrorista de las FARC''.



Colombia ratificó que dentro de las fuerzas armadas ecuatorianas ''hubo quejas de desautorización para perseguir al grupo terrorista de las FARC'' y explica que el ''hecho fue informado por el conjunto de fuentes que permitió también ubicar el campamento'' de Reyes.



''Hay que pensar en el trasfondo de esa acusación porque (Colombia) está desde el 1 de marzo intentando justificar la inadmisible invasión al Ecuador y no tiene otro argumento más que este argumento sin sustento, deleznable, que es la vinculación del gobierno con las FARC'', dijo el ministro de Defensa ecuatoriano.



Desde la incursión militar colombiana se han registrado reiterados episodios de confrontación verbal también relacionados a supuestos documentos encontrados en un computador de Reyes sobre presuntos vínculos entre el gobierno de Correa y las FARC.