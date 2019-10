Benedicto XVI inicia gira en EU

Washington / EL PAÍS



En su viaje hacia Estados Unidos, el Papa admitió ayer martes, a bordo de su avión, sentirse “profundamente avergonzado” por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes pedófilos contra menores en un escándalo que manchó a la Iglesia Católica en Estados Unidos.



“Casos así no ocurrirán más. La pedofilia es incompatible con el ministerio sacerdotal. Siento profunda vergüenza por ello”, declaró el pontífice, quien dijo que trabajará para asegurarse de que los pederastas no puedan acceder al sacerdocio.



La llegada del Santo Padre a la Base Aérea de Andrews, a las afueras de Washington, estaba prevista para las cuatro de la tarde de ayer martes, hora local (22.00 hora peninsular española). Allí estaba previsto que fuese recibido por George Bush, quien por primera vez durante su presidencia y a pocos meses de abandonarla se desplazará hasta el aeropuerto para recibir a un líder extranjero. Desde la base de Andrews, Bush, junto a su esposa Laura, acompañarán al Pontífice hasta la Nunciatura de Washington, donde el Papa residirá durante su estancia en la capital estadounidense.





Los escándalos

Los escándalos de pedofilia supusieron un duro golpe para la autoridad moral de la Iglesia Católica en Estados Unidos, acusada de haber perdido su capacidad de proteger a los niños. Los católicos estadounidenses esperan que Benedicto XVI condene con palabras firmes el escándalo de la pedofilia, que involucró a cientos de sacerdotes. Por su parte, la Iglesia Católica ha realizado un estudio que recoge que 10,667 personas acusaron a 4,392 sacerdotes por abusos sexuales a menores entre 1950 y 2002. Numerosas denuncias de estos abusos se acumularon en los tribunales de Estados Unidos, y decenas de víctimas fueron indemnizadas con millones de dólares. A pesar del clamor social, no está programado un encuentro del Papa con aquellos que sufrieron los abusos.



La ciudad de Washington se preparó para vivir varios días de cortes de tráfico y excepcionales medidas de seguridad. Benedicto XVI visita por primera vez Estados Unidos desde que fue proclamado máximo dirigente de la Iglesia de Roma. Toda precaución es poca, y tanto Washington como Nueva York, segunda ciudad dentro de la gira del Papa, estarán en estado de máxima alerta. El mes pasado, el líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, organización considerada responsable de los atentados del 11 de septiembre del 2001, acusó al Papa de protagonizar “una nueva cruzada” contra el Islam.



Hoy, miércoles, por la mañana, Benedicto XVI será recibido por una multitud de 12,000 personas en los jardines de la Casa Blanca, donde luego se reunirá durante 45 minutos con el presidente Bush. La Casa Blanca espera que las conversaciones que sostendrán ambos hombres sean “francas”, aunque admitió que entre ambos puede haber diferencias, como ocurrió respecto de Irak. “Hubo diferencias hace años, pero creo que (el papa y el presidente) están de acuerdo en que la presencia de nuestros soldados fue útil para estabilizar la región y la promoción de los derechos humanos y la justicia”, dijo la portavoz del presidente, Dana Perino. Existen otros asuntos importantes en los que difieren Bush y el Papa: la pena de muerte y el embargo contra Cuba. Pero se mueven en terreno común en su oposición al aborto, al matrimonio entre homosexuales y la investigación con células madres.