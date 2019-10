Cae avión en zona poblada del Congo

ZAIRE, KINSHASA / AFP



El accidente del avión de la compañía Hewa Bora, una compañía privada de la República Democrática del Congo (RDC), ocurrido ayer martes causó al menos 21 muertos en Goma (este), pero entre las víctimas confirmadas no hay pasajeros, aseguró la aerolínea.



“Hay 21 muertos confirmados, cuyos cuerpos han sido encontrados y llevados a la morgue de (hospital general de) Goma. Pero por ahora no podemos confirmar ningún fallecido entre los pasajeros”, declaró a la AFP el presidente de la compañía, Stavros Papaioannou.



“Había 85 personas a bordo: 79 pasajeros y seis miembros de la tripulación. La tripulación está bien. Tratamos de localizar a los pasajeros. Hasta ahora hemos localizado a 53 personas y están bien”, añadió.



“Sabemos que a bordo había siete extranjeros, de los que cuatro son estadounidenses (la nacionalidad de los otros tres se desconoce) y ninguno de ellos está muerto”, dijo Papaioannou.





No excluyen pasajeros muertos

“Hemos puesto en marcha una célula de crisis. Estamos telefoneando a todos aquellos de los que tenemos los números de móvil. Esperamos dar mañana (hoy miércoles) un balance más preciso”, continuó.



“No excluimos que entre los pasajeros haya muertos, pero la tripulación nos ha dicho que procedieron a la evacuación (del aparato). El avión se ha partido en dos. Eso permitió a mucha gente salir”, concluyó.



El avión, un DC9 que efectuaba el vuelo Goma-Kinshasa, se estrelló a las 14H30 locales (12H30 GMT), cuando trataba de despegar de la capital de la provincia de Kivu del Norte.



El accidente habría hecho “decenas de muertos”, según fuentes aeroportuarias.





Causas desconocidas

Las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Algunos supervivientes aseguraron haber oído “el estallido de un neumático” y otros hablaron de una explosión poco antes de que el avión despegara.



“La tripulación escuchó una explosión en la parte trasera del avión”, dijo Papaioannou. El aparato circulaba a “100 nudos” y debía alcanzar los 126 para despegar.



“Tras la explosión, el piloto trató de frenar, pero la pista estaba mojada, el avión derrapó y (el piloto) perdió el control”, añadió el presidente de la compañía.



Las alas del aparato quedaron arrancadas y la parte central y la cola quedaron destruidos. La parte trasera del avión se incendió.





Testimonios de sobrevivientes

“El fuego venía del ala izquierda. El pánico se apoderó del avión. He corrido hacia adelante. Miembros de la tripulación abrieron una puerta y salté. Caí al suelo, y vi cómo el aparato continuaba avanzando en llamas”, explicó uno de los supervivientes, Désiré Buhendwa, un informático congoleño de 36 años.



El avión acabó estrellándose en el barrio popular y comercial de Birere. Al menos 70 personas de este barrio están hospitalizados en Goma.



Este drama se produce cuando aún no han transcurrido seis meses desde que un Antonov 26 de una compañía privada congoleña se estrelló el 4 de octubre en un barrio popular de la capital, Kinshasa, causando al menos 50 muertos y 32 heridos.



Ese accidente desencadenó la destitución del ministro de Transporte de entonces por “incompetencia”, pero no se tomaron medidas para reformar el sector aeronáutico en el país, cuya flota está formada esencialmente por aparatos vetustos de fabricación soviética que suelen volar sin respetar las leyes de la aviación civil.



Esto ha causado decenas de accidentes mortíferos en los últimos años.



Todas las compañías aéreas congoleñas figuran en la lista negra de la Unión Europea, que les prohíbe el acceso a su espacio aéreo.