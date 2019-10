Sombra de Chávez, Morales y Correa en Paraguay

ASUNCIÓN / AFP



La sombra de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) asoma en las elecciones del domingo en Paraguay, dado que los rivales del ex obispo Fernando Lugo los acusan de apoyar la campaña del favorito de los sondeos.



La denuncia más grave partió del propio presidente paraguayo Nicanor Duarte. “Agitadores de Venezuela y Ecuador vinieron y están alojados en hoteles céntricos para enturbiar las elecciones”, declaró ayer martes, sin identificarlos, a periodistas.



“Tenemos información de que en (el departamento de) San Pedro se ocultaron bombas y que se preparan actos de violencia después de la victoria de Blanca” Ovelar, la candidata del partido Colorado oficialista, precisó.



“Plantean quemar propiedades, estaciones de servicio y otros recursos para perturbar la paz social. El responsable de la violencia y la muerte van a ser Fernando Lugo y su camarilla de delincuentes y secuestradores”, agregó. Lugo, un ex obispo de tendencia izquierdista, encabeza las encuestas.



El presidente Duarte agregó que el gobierno informó a la Fiscalía de las denuncias. “Como son unos fracasados están tratando de ensombrecer y embarrar la cancha”, puntualizó.





“Les caeremos con todo el peso de la ley”, amenazó Duarte

En el último tramo de la singular campaña electoral de Paraguay, Lugo figura como favorito con 34% de las intenciones de voto. Lo siguen el ex general Lino Oviedo, del partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace), con 29%; y la oficialista Blanca Ovelar con 28.5%, según una encuesta del diario Última Hora.



En la recta final de la campaña, una propaganda pagada por el partido Unace de Oviedo en diarios y televisión mostró los retratos de Chávez y Morales junto a una foto del ex obispo y la leyenda “Conflictivos”. En el mismo aviso aparece el retrato de Oviedo junto a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Cristina Kirchner (Argentina) bajo la leyenda “Negociación”.



Los gobiernos de Bolivia y Venezuela reaccionaron inmediatamente a través de sus embajadas en Asunción y calificaron de “ofensivas” y “agraviantes” las publicaciones, al tiempo que exigieron levantarlas.