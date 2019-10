Menor asesina a niña de 13 años en Bolivia

Un menor de 14 años asesinó a puñaladas una niña de 13 años en un poblado minero de Bolivia, por lo que la justicia deberá ahora decidir qué destino tendrá el muchacho, pues la ley establece que los menores de 16 años no son imputables, informó este miércoles el diario La Prensa.



El crimen ocurrió hace unos días en el poblado minero de Llallagua, en el departamento de Potosí, a 334 kilómetros al sur de La Paz, donde se desataron protestas, pues algunos habitantes querían que el muchacho fuera juzgado de manera sumaria.



El muchacho fue detenido por la policía y fue trasladado a la ciudad andina de Potosí, donde la justicia evalúa qué decisión asumir, debido a que la ley boliviana establece que los menores de 16 años no son imputables y sólo establece la rehabilitación en centros especiales.



Una fuente del canal estatal de televisión de Llallagua dijo a la AFP que el hecho de sangre "desató protestas civiles", porque algunos residentes exigían que el precoz asesino fuera sentenciado de manera sumaria.



El fiscal de distrito de Potosí, Gustavo Calvo, indicó que en esta ciudad boliviana no existe un centro de rehabilitación para menores con conductas delictivas ni el personal especializado para encarar una terapia de readaptación, informó el rotativo de La Paz.



La policía investiga los móviles del asesinato y no descartó que de manera previa haya existido una violación.