Hillary Clinton en dificultades

WASHINGTON / AFP



Las malas noticias se acumulan para la candidata a la investidura demócrata Hillary Clinton a menos de una semana de la primaria de Pensilvania, elección que la ex primera dama estadounidense está obligada a ganar con claridad si quiere conservar intacta su ambición de llegar a la Casa Blanca.



Actualmente aventajada en la lucha preelectoral por su rival, Barack Obama, Clinton debe triunfar con holgura en la primaria del 22 de abril en Pensilvania (este) y luego en la de Indiana (norte), prevista para el 6 de mayo, para mantenerse en carrera.



Pero los últimos sondeos no son muy halagüeños para la ex primera dama. Aparece como ganadora en Pensilvania, pero con un margen que varía entre cinco y seis puntos, según diversos institutos. Esta ventaja es considerada muy débil por los analistas como para permitirle relanzar su campaña.





Se apuntan por Obama

Un sondeo publicado ayer miércoles por Los Ángeles Times da como ganador a Obama en Indiana. El senador por Illinois es además archivaforito para la primaria de Carolina del Norte (sudeste), prevista igualmente para el 6 de mayo.



Otro sondeo realizado por el Washington Post y la cadena ABC News indica que el 62% de los electores demócratas estiman que Obama tiene mayores oportunidades de ganar en noviembre, contra 31% que creen en las opciones de Clinton.



Y la confianza en la senadora por Nueva York se erosiona. Según el mismo sondeo, 54% de los estadounidenses tienen una opinión desfavorable de ella, 14 puntos más que en enero. Las opiniones desfavorables de Obama llegan a 39%, 9 puntos más que en enero.



Según el 58% de los consultados, Clinton no es “honesta ni digna de confianza”.



Esto beneficia al candidato republicano John McCain. En el duelo con Obama, el demócrata es dado por ganador con 49% contra 44%, pero perdió tres puntos en relación al mes anterior, mientras que McCain ganó cuatro.



El senador por Arizona es dado por vencedor frente a Clinton (48% contra 45%), mientras que hace un mes la ex primera dama tenía una ventaja de seis puntos (50% contra 44%).





Deploran tono “muy negativo”



Los demócratas interrogados por ABC News y el Washington Post deploraron el tono “muy negativo” de la campaña entre los dos rivales demócratas y culparon de ello mayoritariamente a Clinton.



Los dos candidatos demócratas tienen la ocasión de rectificar el rumbo con ocasión de un debate televisivo --el número 21 de esta campaña-- previsto para este miércoles de noche.



Pero el portavoz de Clinton, Howard Wolfson, no dejó entrever una tregua entre ambos rivales.



Obama, que ha ganado hasta ahora en más estados que Clinton, tiene una ventaja de delegados para la convención demócrata (1.643 contra 1,507). En Pensilvania están en juego 158 delegados, distribuidos proporcionalmente.