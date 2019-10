Populismo en el tapete en Cancún

CANCUN, MÉXICO / AFP



La política petrolera del presidente venezolano Hugo Chávez y los peligros del “populismo” en América Latina encendieron el debate ayer miércoles entre jefes de Estado de Centroamérica y el Caribe, durante el Foro Económico Mundial América Latina 2008.



“Existe un riesgo de populismo en América Latina muy peligroso, hay no solamente un discurso sino también acciones que nos transportan a los años 20 y 80”, advirtió el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, en un encuentro con otros mandatarios de Centroamérica, durante el Foro celebrado en Cancún (este de México).



“Para mí el peligro del populismo, el criterio socialista-estatizante es todavía una amenaza para nosotros”, añadió Saca en una sesión sobre el “Crecimiento Económico de Centroamérica y el Caribe” con sus pares de Honduras, Manuel Zelaya; de Guatemala, Álvaro Colom; el primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, y el vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales.



Zelaya coincidió en que “el estatismo por sí mismo y el monopolio por sí mismo, son malos”, por lo que abogó por “buscar puntos intermedios, hay que establecer mecanismos con responsabilidad social de mercado”.



“La globalización puede ser una trampa o una oportunidad”, apuntó.



Saca se refirió veladamente al presidente venezolano, Hugo Chávez, al señalar que “países con un “commodity” tan valioso como el petróleo pueden darse el lujo de alejar la inversión extranjera, pero en países como El Salvador no se puede”. “Hay una peligrosa especulación financiera en torno al petróleo y afecta transversalmente, me pregunto qué vamos a hacer, es un tema severamente delicado ¿hasta cuándo vamos a aguantar?”, se cuestionó.



Sin embargo, el vicepresidente de Nicaragua salió en defensa de Chávez al afirmar que no se debe “tener temor por las decisiones soberanas que cada país pueda tomar”.



“Chávez parece satanizado en muchos lados, pero cada país es dueño de su propio miedo”, añadió Morales.



También el primer ministro de Trinidad y Tobago se mostró más reservado sobre la política petrolera venezolana. “La economía es como un péndulo; en la medida que el péndulo se acerca a la derecha pueden surgir los gobiernos de izquierda, como es el riesgo en África, en la medida que el péndulo se acerque al centro habrá condiciones más equitativas que podrán alcanzar un equilibrio en los político”, dijo.



En Nicaragua, ejemplificó su vicepresidente, la participación de la empresa cementera mexicana Cemex (que afronta una nacionalización en Venezuela) demuestra que su gobierno “da un amplio y total apoyo a las empresa extranjeras que invierten en nuestro país”.