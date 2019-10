Los dinosaurios del "Parque Jurásico" tenían plumas

Los velocirraptors, dinosaurios que saltaron a la fama a través de la película "Parque Jurásico", tenían plumas pero no podían volar, según un estudio que hoy publica la revista "Science".



"Eran demasiado pesados y carecían de la fuerza que se necesitaba para vencer la gravedad", señaló Alan Turner, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural y autor del estudio.



El científico agregó que es posible que los ancestros de esos velocirraptors, que poblaron la Tierra hace más de 80 millones de años hayan sido pájaros o aves. Hasta ahora se sabía que muchos de los diferentes tipos de dinosaurios tenían plumas, pero esa posibilidad nunca se había podido establecer en los velocirraptor, hasta que se descubrió un fósil de ese animal en Mongolia en 1998.



Según Turner, el examen del fósil reveló indicios claros de cañones o tálamos desde donde salen las plumas secundarias y que están ligadas al hueso por los ligamentos. Turner aclara que el hecho de que no existan esos tálamos no prueba que un dinosaurio no tuviera plumas.



"Sin embargo, el haberlos encontrado en el fósil del velocirraptor demuestra de manera concluyente que sí las tenía. Esto es algo que sospechábamos, pero que nunca habíamos podido probar", dijo.



Por otra parte, según el científico, esos dinosaurios eran mucho más pequeños que los que aparecen en la película del director Steven Spielberg. El velocirraptor del estudio tenía una altura de poco menos de un metro, un largo de un metro y medio y pesaba alrededor de 15 kilos.



Los autores de la investigación manifiestan que es posible que los ancestros de ese dinosaurio perdieron la capacidad de volar, pero retuvieron sus plumas. Por otra parte, en el velocirraptor, las plumas pueden haber sido útiles para proteger los nidos, para controlar la temperatura o para maniobrar cuando corrían.



Según Mark Norell, curador de la División de Paleontología del Museo Americano de Historia Natural, cuanto más se sabe de estos animales más se confirma que "básicamente no existen diferencias entre los pájaros y dinosaurios como el velocirraptor".