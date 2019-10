Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

16 Abril 2008 |

7:11 p.m. |

Uribe: Mexicanos muertos eran cómplices de las FARC

MÉXICO / AP

El presidente colombiano Álvaro Uribe afirmó ayer miércoles, que los cuatro estudiantes mexicanos muertos en el ataque a un campamento de las FARC en Ecuador eran cómplices de ese grupo.



Uribe señaló que no se necesita empuñar armas para estar con un grupo como las FARC, e incluso mencionó que hay un video en donde se les muestra en el campamento en un ambiente de familiaridad, “propio de los compinches del terrorismo”. Desde el balneario turístico de Cancún, donde participa en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el mandatario colombiano dijo a la cadena de televisión que la mexicana sobreviviente, Lucía Morett, debe ser juzgada para que se aclare lo que hacía en el campamento del grupo.



Chávez designa a reconocido marxista como ministro del Trabajo

CARACAS / AP

El presidente Hugo Chávez designó como nuevo ministro del Trabajo al ex dirigente comunista y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, confirmó ayer miércoles el propio legislador. “Yo le he dedicado toda mi vida a los trabajadores, así que asumir un ministerio como éste, para mí es como la culminación de toda una vida de lucha. Desde que tengo quince años estoy trabajando por la clase obrera”, dijo Hernández a periodistas. “Ustedes se enteraron casi igual que yo de la designación, el presidente me llamó anoche (el martes) para ofrecerme el cargo, yo lo acepté porque soy un revolucionario y donde se me considere útil tengo que aceptarlo”, agregó.



Sancionarán a canal venezolano por difundir Los Simpson

CARACAS / AP

El canal venezolano Televen podría ser sancionado con multa, suspensión de espacios o cierre temporal, por transmitir “Los Simpson” en horario supervisado, anunció el ente regulador del sector.



La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dijo la noche del martes en un comunicado, que abrió un “procedimiento administrativo sancionatorio” contra el canal privado Televen por trasmitir en horario infantil la serie animada de la familia amarilla y disfuncional, y por desacatar durante dos meses una orden del organismo que lo obligaba a cambiarla de horario.



Corte Suprema de EU ratifica método de ejecución

WASHINGTON / AP

La Corte Suprema ratificó ayer miércoles el método más común de inyección letal, lo que deja expedito el camino para que todo Estados Unidos reanude las ejecuciones que habían quedado interrumpidas durante casi siete meses. Por votación de 7-2, los jueces rechazaron un cuestionamiento constitucional al procedimiento de ejecución en el Estado de Kentucky, que emplea tres fármacos para sedar, paralizar y matar a los condenados a muerte. Tres decenas de Estados usan métodos similares. El gobernador de Virginia levantó la moratoria de su Estado a las ejecuciones dos horas después del fallo del tribunal.



CNN se disculpa por comentario ofensivo contra Beijing

BEIJING / AP

La cadena de televisión estadounidense CNN aclaró ayer miércoles que su comentarista Jack Cafferty, se refería a los líderes de China cuando dijo que eran “una sarta de matones” y no al pueblo chino, pero se disculpó por si acaso alguien hubiera entendido mal. El martes, China exigió una disculpa por el comentario de Jack Cafferty durante su programa en CNN, en el cual calificó a los productos chinos como “cachivaches”.



Beijing ya ha señalado a la cadena CNN como uno de los medios de noticias, que presuntamente produjeron una cobertura imparcial sobre las protestas contra el gobierno chino en el Tíbet y en todo el Oeste de China el mes pasado. “CNN quisiera aclarar que no era la intención del señor Cafferty, ni de CNN, ofender al pueblo chino, y se disculpa si alguien interpretó los comentarios de esa manera”, indicó la cadena en una declaración difundida en un mensaje electrónico.



México pedirá a Guatemala extradición de líder “Zetas”



MÉXICO / AP

México pedirá a Guatemala la extradición de uno de los presuntos líderes de un grupo de sicarios al servicio de un cartel de drogas mexicano, y quien fue detenido por su posible participación en un enfrentamiento en territorio guatemalteco en marzo. La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer miércoles en un comunicado, que tras varias pruebas periciales se identificó plenamente al mexicano Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, quien permanece recluido en un penal de Guatemala. La dependencia señaló que se solicitará la extradición de Pérez “en virtud de que existen mandamientos judiciales en su contra”.



Netanyahu compara al presidente iraní con Hitler

JERUSALÉN / AP

El líder de oposición israelí Benjamin Netanyahu comparó al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad con Adolfo Hitler, y equiparó el programa nuclear de Irán con la amenaza que los nazis impusieron a Europa a fines de la década de 1930. El ex primer ministro, quien encabeza el conservador Partido Likud, reiteró las acusaciones israelíes de que Irán busca adquirir armas nucleares. Teherán dice que busca la energía nuclear para propósitos pacíficos, pero también ha propugnado la destrucción de Israel. Netanyahu dijo que la amenaza iraní difería de la amenaza nazi en un respecto, al afirmar: “Aquel régimen se embarcó en un conflicto mundial antes de desarrollar armas nucleares”.