Mueren 16 personas en ataque suicida en Afganistán

Una explosión, causada por un atacante suicida, causó la muerte a 16 personas frente a un mezquita, dijo un gobernador provincial del suroeste de Afganistán.



Ghulam Dastagir Azad, el gobernador de la provincia Nimroz, dijo que el atacante se voló mientras varios hombres se congregaban el jueves para las oraciones vespertinas en la mezquita de Zaranj, la capital provincial.



Azad indicó que entre las víctimas figuran el jefe de la policía distrital y el comandante de la policía fronteriza. Más de 30 civiles sufrieron heridas.



Los heridos trasladados al hospital estaban en estado grave, dijo Azad, quien agregó que teme que aumente la cifra de muertos.



En Kandahar, un contingente de soldados afganos y de la coalición combatieron con los guerrilleros que emboscaron su patrulla el jueves en el centro de Afganistán, dejando nueve talibanes muertos, dijo un funcionario gubernamental.



Mientras tanto, la OTAN reconoció que un helicóptero contratado a una firma privada arrojó por error municiones y otros pertrechos que según los funcionarios afganos fueron recogidos por el Talibán.



El enfrentamiento ocurrió en el distrito de Gilan, en la provincia de Ghazni, dijo el jefe distrital Abdul Wali Thofan. No hubo bajas entre la tropa, agregó, y aunque no especificó la nacionalidad de los soldados, casi todos los que patrullan en Ghazni son estadounidenses.



Las autoridades recuperaron los cadáveres de los guerrilleros, junto con sus armas y seis motocicletas, agregó Thofan.



Por otra parte, una carga explosiva detonada al pie de una carretera alcanzó un vehículo militar canadiense en el sur de Afganistán, centro de la insurgencia talibana.



Nadie murió en la explosión del jueves cerca de Spin Boldak, una aldea situada junto a la frontera paquistaní, dijo el teniente Pierre Babinsky, vocero de las fuerzas de la OTAN en el sur.



Se negó a indicar si alguno de los soldados fue herido.



La insurgencia ha causado más de 1.000 muertos en lo que va de año, en su mayor parte guerrilleros, según un conteo de Associated Press en base a las cifras proporcionadas por funcionarios afganos y estadounidenses.



Estos dos incidentes ocurrieron al día siguiente de que las fuerzas de la coalición detuvieran a 12 presuntos guerrilleros en dos operaciones separadas.



Los soldados detuvieron a siete presuntos guerrilleros ligados con combatientes extranjeros en la provincia oriental de Khost, indicó el jueves un parte de la coalición. Otros cinco fueron detenidos en la provincia sudoccidental de Nimroz, agregó el parte. Los soldados recuperaron armas, municiones y material para la fabricación de explosivos.