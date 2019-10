Detienen a militares por lazos con paramilitares en Colombia

Siete militares, incluyendo un teniente coronel del ejército, fueron detenidos bajo cargos de homicidio en una región del noroeste del país, porque mantenían lazos con un jefe de una banda paramilitar y narcotraficante, indicaron el jueves las autoridades.



Los militares fueron entregados el miércoles por el ejército a la Fiscalía General, para responder por acusaciones de homicidio y ''concierto para delinquir'' o asociarse para cometer o planear delitos.



Contra los detenidos ''hay algunas pruebas, indicios que muestran que tenían convivencia con un tal alias Don Mario... (de los cuales) no le puedo dar los detalles porque eso es parte de la investigación'', dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos a los periodistas tras un seminario sobre derechos humanos en Bogotá.



Entre los miembros del ejército detenidos está el teniente coronel Alvaro Zambrano, miembro de la XI Brigada, que opera en el departamento de Córdoba, al noroeste colombiano, dijo el ejército en una nota.



Los otros seis detenidos del ejército --el mayor Julio Parga, el sargento Jhonys Calderón y cuatro soldados profesionales-- también son parte de la XI Brigada, cuya sede esta en Montería, la cabecera departamental, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, en donde fueron capturados.



Otros tres miembros del ejército, cuyos grados no fueron revelados, son buscados por las autoridades por los mismo delitos, dijo el coronel César Pinzón, director de la Dirección de Policía Judicial (Dijin) en una conferencia de prensa.



De acuerdo con funcionarios de la Fiscalía, el prófugo Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, es el jefe de una banda de traficantes y ex paramilitares que actúa en regiones de Córdoba y los vecinos departamentos de Antioquia y Sucre.



El teniente coronel Zambrano se convirtió en el militar de mayor rango en tiempos recientes en ser detenido y ser sometido a investigación por nexos con grupos armados ilegales como lo de Don Mario.



Los siete militares, a cambio de dinero, prestaban protección a la banda de Don Mario, también dejando pasar cargamentos de armas y de drogas por puestos de control militares y policiales, así como participando o facilitando la muerte de enemigos o adversarios de ese grupo, dijo un fuente judicial, quien declinó identificarse argumentando que sólo el comando militar y el Ministerio de Defensa puede hablar del caso.



En su discurso en el seminario, Santos dijo los casos de militares vinculados a violaciones de derechos humanos, son una excepción y no la regla, presentando estadísticas según las cuales a mediados de los años 80, con unas fuerzas militares de 230.000 miembros, las denuncias de violaciones de derechos humanos sumaron 3.000, mientras en 2007 fueron 420 denuncias con unas fuerzas armadas de 388.000 miembros.



Casi simultáneamente a la detención de los militares, la Fiscalía General informó que capturó el miércoles en Montería y Medellín, capital del departamento de Antioquia, a seis integrantes de bandas armadas emergentes, herederas de los grupos paramilitares desmovilizados en un proceso que adelantó el gobierno desde el 2003 y que se han mezclado con sectores del tráfico de drogas.



Los detenidos, miembros de las bandas llamadas ''Los Traquetos'' y ''Los Paisas'', son acusados de conformación de grupos armados ilegales y de narcotráfico, indicó la Fiscalía en una nota el miércoles.



El coronel Pinzón, de la Dijin, dijo que los siete detenidos por la Fiscalía y agentes de su despacho, y quienes ya fueron trasladados a Bogotá, son parte de grupos rivales a la banda traficante de Don Mario.



Los Traquetos y Los Paisas, según Pinzón, han exportado en los últimos siete meses un promedio de 2.000 kilos de cocaína al mes, principalmente a Estados Unidos, que aún no ha solicitado la extradición de miembros de esas bandas como los siete detenidos.



La lucha entre los bandos de traficantes, en las que participan paramilitares desmovilizados, han dejado al menos 21 muertos en los últimos tres meses en Córdoba, dijo Pinzón.



La Fiscalía dijo que los dos grupos se enfrentaron entre octubre y noviembre a una pandilla rival, la de Don Mario, en una disputa ''por el poder de la zona para la producción y el tráfico de estupefacientes hacia el exterior, hecho que generó una serie de homicidios y desplazamientos de personas'' en regiones de Córdoba, Antioquia y Sucre.



''Estas organizaciones (Los Traquetos y Los Paisas) tienen ejércitos bien conformados y equipados con armamento sofisticado, lanchas rápidas y vehículos para el desplazamiento de estupefacientes enviados a Norteamérica y Europa'', dijo la Fiscalía en su nota.