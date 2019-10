Cuba acusa a EEUU de ser cómplice del terrorismo

El gobierno de Cuba acusó al de Estados Unidos de ser cómplice del terrorismo contra la isla, cuando se cumple un año de la liberación del ex agente de la CIA y anticastrista Luis Posada Carriles.



Mientras Posada Carriles camina libre por las calles de Miami, cinco cubanos acusados de ser espías cubanos pero que no tienen antecedentes violentos están condenados a severas penas de prisión, dijo una declaración de la cancillería isleña.



''El gobierno de los Estados Unidos no ha acusado a Posada por sus actos terroristas, a pesar de que dispone de todas las pruebas que se derivan de su vieja relación con él y de las que Cuba le ha suministrado desde el año 1998'', expresó el documento.



Posada Carriles, un ex miembro de la CIA, tiene un historial que lo vincula con el derribo en 1976 a una aeronave civil en vuelo de Cubana de Aviación en el que murieron 73 personas, una serie de bombazos en hoteles de La Habana en 1997 que mataron a un turista italiano y otras acciones de sabotaje contra la isla.



En el 2000 fue detenido en Panamá luego de descubrirse que dirigía un comando para matar al presidente Fidel Castro, pero tras cuatro años en prisión fue amnistiado unas horas antes de que la mandataria Mireya Moscoso abandonara el poder.



Unos meses después llegó a Estados Unidos y en medio de un escándalo de opinión pública se lo arrestó y enjuició por ingresar ilegalmente a la nación norteamericana. Desde entonces vive en La Florida.



El 8 de mayo se cumplirá un año desde su liberación definitiva.



La cancillería ''denuncia la cómplice inacción del gobierno de los Estados Unidos y la protección otorgada por la administración del presidente George W. Bush a Luis Posada Carriles'', agregó la nota oficial.



Venezuela tiene una solicitud de extradición contra Posada Carriles, quien se escapó de una cárcel de Caracas, cuando era investigado por su participación en el ataque del avión.



Según Cuba, el gobierno de Bush ''se niega'' a juzgar a este hombre por ''terrorista''.



El tratamiento no es inusual pues en otros casos de anticastristas violentos las autoridades también fueron benévolas con su actuación como el caso de Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y Ernesto Abreu, miembros del grupo de Posada, denunció el comunicado.



En comparación, la cancillería expuso que a Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González --sin parentesco con el primero--, los sentenciaron con penas de prisión de hasta cadena perpetua en Estados Unidos. Los cinco, detenidos en septiembre del 1998, reconocieron recopilar información para Cuba sobre los grupos anticastristas afincados en Florida.