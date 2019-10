Fidel Castro aparece en entrevista grabada en TV

El líder cubano, Fidel Castro, apareció este viernes, aún delgado y frágil, aunque más recuperado, en una entrevista grabada de televisión, luego de tres meses y medio sin que fueran difundidas recientes imágenes suyas.



Castro, de 81 años, quien se observa más canoso, luce un traje deportivo --con los colores rojo, blanco y azul del emblema cubano--, con su nombre estampado en el pecho, conversó sentado con el presentador del programa Mesa Redonda Informativa sobre diversos temas de actualidad como la caída del dólar y el alza del petróleo.



“He escuchado algunas opiniones. Cuando lo ven escrito, es cuando realmente les impresionan los hechos que han ocurrido, y de los cuales no tenían ideas, te estoy hablando de personas bien informadas”, dijo Castro, al referirse a los temas tocados en su último artículo de prensa.



El gobernante cubano no aparecía en imágenes de foto o video desde el pasado 5 de junio, cuando fue difundida una entrevista también en el programa Mesa Redonda.

“Recuperación fecunda”

Autoridades del gobierno cubano afirmaron este viernes que Castro tiene una “recuperación fecunda” con la publicación de artículos, es consultado y participa de las principales decisiones del país.



“Fidel se sigue recuperando, una recuperación fecunda como podemos ver todos en la prensa”, dijo el vicepresidente Carlos Lage, al concluir una reunión de ministros de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas. (ALBA).



Por su parte, el canciller cubano Felipe Pérez Roque señaló que Castro está “en un período fecundo de su trabajo, leyendo, escribiendo, y manteniéndose al tanto y participando en las principales decisiones del país que le son consultadas”.



En Brasil, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amigo de Castro y quien se mantiene al tanto de su salud, afirmó este viernes que al gobernante cubano le cambiaron casi toda la sangre en transfusiones y estuvo a punto de morir. “Le hicieron no sé cuántas transfusiones por el equivalente de sangre que botó; le cambiaron toda la sangre”, dijo Chávez en la ciudad amazónica brasileña de Manaos, donde se encuentra de visita.



Pero ahora, añadió, “ha recuperado peso y está igual” que antes. “Castro tiene un problemita allí, pero bueno, puede vivir cien años más. Con este problemita él puede vivir cien años más”, añadió.



“¿Qué problemita tiene? Una operación, dos operaciones, tres operaciones, 81 años, imagínate tú, casi se muere. A Fidel le cambiaron casi toda la sangre. Fidel está vivo porque es Fidel”, indicó.



Castro lleva casi tres meses y medio sin ser visto en fotos ni videos, un récord de ausencia de imágenes en su larga convalecencia --de casi 14 meses--, pero escribe sus llamadas “Reflexiones del Comandante en Jefe”, 45 publicadas hasta ahora desde el 29 de marzo.



La severa crisis intestinal que padece y por la cual ha sido sometido a varias operaciones, lo llevó a ceder el poder provisionalmente a su hermano Raúl el 31 de julio de 2006, y desde entonces no aparece en público.