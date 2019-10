Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

17 Abril 2008

3:50 p.m. |

Bachelet indignada por inaugurar hospital sin camas

SANTIAGO DE CHILE/AP

La presidenta Michelle Bachelet se declaró ayer jueves “indignada” por el montaje que la llevó a inaugurar un “hospital sin camas”, que hasta ahora le costó sus cargos a un jefe de salud regional y a un intendente (gobernador). Bachelet inauguró el 29 de febrero un hospital en Curepto, a 330 kilómetros hacia el Sur de Santiago. Sin embargo, la semana pasada se supo que las camas del recinto eran prestadas, y que uno de los pacientes saludados por la mandataria era un funcionario del mismo y que estaba enfermo en su casa. “Estoy tan indignada como los ciudadanos de esa ciudad, por eso es que instruí la adopción de sanciones inmediatas, porque no voy a aceptar que situaciones como aquellas se repitan en ningún lugar de Chile...”, dijo molesta la mandataria, quien regresó el miércoles de una gira por China.



Correa critica a presidente Bush

QUITO/AP

El presidente Rafael Correa afirmó ayer jueves que la política exterior del presidente estadounidense George W. Bush “deja mucho que desear”, y expresó que el muro construido por ese país en la frontera con México “es el muro de la vergüenza”. Correa también criticó la posición de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el conflicto diplomático de Ecuador con Colombia, debido a la acción militar colombiana en suelo ecuatoriano, en que fue muerto el jefe guerrillero Raúl Reyes, el primero de marzo. En declaraciones a corresponsales extranjeros, Correa afirmó: “La política exterior de Bush en general y del gobierno republicano, en particular, la política de migración con la construcción del muro de la vergüenza, deja mucho que desear” con respecto a América Latina.



Colombia, Irak y Sudán, con mayor número de desplazados

GINEBRA/AP

Colombia, Irak y Sudán lideran la lista de los países en donde hay más desplazados, con una cifra conjunta que representa casi la mitad de las personas refugiadas a nivel mundial, denunció ayer jueves el Concejo de Refugiados noruego, un grupo de asistencia humanitaria. El grupo dijo que en 2007, más de 26 millones de personas buscaron refugio tras haber sido expulsadas de sus viviendas como resultado de conflictos bélicos, una cifra récord, y que los gobiernos son con frecuencia los culpables de esos desplazamientos. “Es la cifra más alta jamás registrada”, dijo Elisabeth Rasmusson, Secretaria General del grupo de ayuda.



México “queda mal” con India por toma de Congreso

MÉXICO/AP

El Gobierno Federal lamentó ayer jueves que el Congreso cancelara una recepción a la presidenta de la India, Pratibha Patil, debido a la toma de las tribunas de las cámaras legislativas promovida por legisladores izquierdistas. “Sin duda nos hace quedar mal como país”, dijo la canciller Patricia Espinosa a periodistas al término de una ceremonia de firma de documentos entre la India y México, que encabezaron Patil y el presidente mexicano Felipe Calderón. “Nosotros consideramos que se trata no de un problema de los partidos... se trata de un problema de la intransigencia de algunos legisladores del PRD, del PT y de Convergencia, que impidieron que esa sesión se pudiera dar y que la presidenta de la India... pudiera tener ese foro para dar un mensaje a los mexicanos”, añadió la jefa de la diplomacia mexicana.



Detienen en Colombia a militares por lazos con paramilitares

BOGOTÁ /AP

Siete militares, incluyendo un teniente coronel del Ejército, fueron detenidos bajo cargos de homicidio en una región del noroeste del país, porque mantenían lazos con un jefe de una banda paramilitar y narcotraficante, indicaron ayer jueves las autoridades. Los militares fueron entregados el miércoles por el Ejército a la Fiscalía General, para responder por acusaciones de homicidio y “concierto para delinquir” o asociarse para cometer o planear delitos. Contra los detenidos “hay algunas pruebas, indicios que muestran que tenían convivencia con un tal alias Don Mario... (de los cuales) no le puedo dar los detalles porque eso es parte de la investigación”, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los periodistas tras un seminario sobre derechos humanos en Bogotá.



Líderes sudamericanos se reunirán en Brasil

BRASILIA/AP

Los presidentes sudamericanos se reunirán el 22 de mayo en la capital brasileña, en lugar de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias como estaba previsto originalmente, para firmar el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), anunció ayer jueves el gobierno. El asesor presidencial para asuntos internacionales, Marco Aurelio García, dijo que Brasil se ofreció como sede para el encuentro de 12 gobernantes, ante las tensiones que persisten en la región desde la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano para atacar una base de la guerrilla de las FARC.



Aliados matan a nueve talibanes en Afganistán

KANDAHAR, AFGANISTÁN/AP

Soldados afganos y de la coalición, combatieron con los guerrilleros que emboscaron su patrulla ayer jueves en el centro de Afganistán, dejando nueve talibanes muertos, dijo un funcionario gubernamental. Mientras tanto, la OTÁN reconoció que un helicóptero contratado a una firma privada, arrojó por error municiones y otros pertrechos que según los funcionarios afganos fueron recogidos por el Talibán. El enfrentamiento ocurrió en el distrito de Gilan, en la provincia de Ghazni, dijo el jefe distrital Abdul Wali Thofan. No hubo bajas entre la tropa, agregó, y aunque no especificó la nacionalidad de los soldados, casi todos los que patrullan en Ghazni son estadounidenses.