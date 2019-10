Insulza:"buen ambiente" para mejorar relación Ecuador-Colombia

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, informó hoy que se analiza una reunión de alto nivel entre Ecuador y Colombia que podría realizarse ''pronto'' para restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas hace un mes y medio.



Al final de una visita a Ecuador, Insulza señaló que el siguiente paso tras sus gestiones en Bogotá y Quito es ''ver la posibilidad de una reunión de alto nivel en la cual podamos discutir tanto los temas inmediatos como los temas de más mediano plazo''.



Consultado por precisiones, se limitó a decir ''esto sería pronto ... está en consultas'' con los dos países, pero a acotó que a ese encuentro podrían asistir los presidentes, ministros o viceministros.



El secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo que tras reunirse en Bogotá con el presidente colombiano Alvaro Uribe, y en Quito con el mandatario Rafael Correa, constató que hay ''un buen ambiente'' entre sus gobiernos para mejorar las relaciones diplomáticas.



Consultado si existe un compromiso de los mandatarios con la OEA para bajar el tono de sus declaraciones que en los últimos días generaron un nuevo episodio de tensión, Insulza señaló que ''no es que se hayan comprometido''.



Resaltó que Ecuador realizó hace unos días una declaración ''muy clara ... en el sentido de que no iba a continuar esta polémica ... creo que el gobierno de Colombia está en la misma disposición y espero que eso ocurra y veremos en los próximos días cómo van las cosas''.



Insulza llegó desde Bogotá, donde se entrevistó con el presidente Uribe y pidió a Colombia y Ecuador ''bajar la retórica'', que continúa aunque los mandatarios acordaron dar por superado el incidente diplomático derivado de la incursión colombiana a territorio ecuatoriano el 1 de marzo para atacar un campamento de las FARC, en la que fueron abatidas 25 personas, incluido el jefe guerrillero Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.



La OEA encomendó a través de una resolución que Insulza implemente mecanismos de observación e impulse medidas que restablezcan el clima de confianza mutuo.



Entonces parecía que la relación se encaminaba a recomponerse pero desde el fin de semana los dos gobiernos realizaron duros pronunciamientos. Puntualizaciones de Correa en una visita a México, motivó el reclamo colombiano por ''declaraciones contradictorias'' y ''falta de seriedad'', según Bogotá.



Colombia adujo que Correa habría impedido operativos militares para combatir a las FARC en territorio ecuatoriano, lo que inmediatamente fue rechazado en Ecuador.



Luego Colombia acusó a Correa de inculcar un ''nacionalismo contra Colombia'' para intentar ocultar la ''permisividad'' de Ecuador con las FARC. Correa, a su vez, afirmó que Colombia ''está haciendo el papel de ridículo'' y que es una ''muy seria amenaza externa'' para el país.



Ecuador, que rompió los vínculos diplomáticos el 3 de marzo, anunció el martes que no volverá a responder ningún pronunciamiento del gobierno colombiano.