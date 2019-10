Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

18 Abril 2008

3:33 p.m. |

Soldados iraquíes huyen tras ataque en Ciudad Sadr

BAGDAD/AP

Una compañía de soldados iraquíes abandonó sus posiciones en el barrio capitalino de Ciudad Sadr, cuando fueron atacados por milicianos chiítas que aprovecharon una tormenta de arena, dijo la Policía ayer viernes.



Los enfrentamientos ocurridos durante la noche dejaron dos muertos y nueve heridos, dijo un comandante de la Policía, quien pidió no ser identificado al no estar autorizado a dar información, pero señaló que no estaba claro cuántos de los caídos eran soldados. Los informes del más reciente golpe recibido por el Ejército de Irak, se dan luego de que las autoridades reconocieron que durante los combates del mes pasado contra milicianos chiítas en la ciudad sureña de Basora, más de 1,300 soldados y policías iraquíes desertaron o se negaron a pelear.



24 muertos por atentado al suroeste de Afganistán

KABUL/AP

Un ataque suicida ante una mezquita en el suroeste de Afganistán dejó al menos 24 muertos y más de 30 heridos, dijo un gobernante provincial ayer viernes. El ataque ocurrió el jueves mientras los fieles se preparaban para las oraciones de la tarde en la mezquita central de Zaranj, capital de la provincia de Nimroz, dijo el gobernador Ghulam Dastagir Azad. Azad indicó que podría haber habido más de un atacante. “No estoy seguro de si era un ataque sencillo o doble”, dijo, al señalar que un jefe de la Policía de distrito y un comandante de las reservas de la Policía de fronteras estaban entre los muertos.



Hacendado estadounidense acusado de sedición en Bolivia

LA PAZ /AP

El gobierno denunció a un hacendado estadounidense y a su hijo boliviano ante un fiscal por sedición y secuestro, tras los disturbios ocurridos en una región del sudeste, donde ganaderos y hacendados resisten un plan gubernamental para dotar de tierras a indígenas guaraníes. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, presentó la querella el jueves en la noche ante el fiscal Carlos Candia en la ciudad de Camiri, 620 kilómetros al sudeste, y poco después dejó la región. Los propietarios demandaron la salida de Almaráz como condición para suspender cortes de ruta que iniciaron hace ocho días, en rechazo al saneamiento de títulos agrarios en esa región del Chaco boliviano.



Densa humareda envuelve capital argentina

BUENOS AIRES/AP

El gobierno decretó ayer viernes la “emergencia vial” en varias rutas nacionales que vinculan esta capital con distintos puntos del país, a causa de la densa humareda que desde hace cuatro días cubre la ciudad de Buenos Aires, y envolvió a sectores de tres provincias argentinas. Las autoridades identificaron 400 focos de quemas “intencionales” en una extensión de 70 mil hectáreas agrícolas, que dejaron bajo nubes de humo a Buenos Aires --con sus 12 millones de habitantes--, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, el delta del río Paraná, y alcanzó incluso a Montevideo en Uruguay. La “emergencia vial” dispuesta por el ministerio del Interior y la Dirección de Vialidad Nacional, significa la adopción de especiales medidas de precaución o el cierre de la circulación en las rutas.



Ex preso político critica actitud de Iglesia Católica hacia Cuba

NUEVA YORK/AP

Coincidiendo con la visita del papa Benedicto XVI a Estados Unidos, el ex preso político cubano Armando Valladares hizo ayer viernes una dura crítica de la actitud de la Iglesia Católica hacia su país, diciendo que “adopta una posición firme en relación con las dictaduras de derecha, pero calla o peor” sobre la isla. “El comportamiento diplomático del Vaticano ayuda a prolongar la agonía de mis hermanas y hermanos en Cuba, y crea un grave problema de conciencia a los católicos cubanos fieles, quienes esperan algo más del Papa”, manifestó Valladares en una nota de opinión publicada por el diario Wall Street Journal. Valladares, quien estuvo preso 22 años en Cuba y reside ahora en Estados Unidos, sostiene que la Iglesia Católica ha mantenido una actitud tolerante, reforzada tras la visita que hizo a la isla en febrero, el secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone.



Argentina: Gobierno y agricultores logran primer acuerdo

BUENOS AIRES/AP

El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales lograron el jueves por la noche su primer acuerdo de importancia sobre la exportación de carne bovina, que contempla tanto los reclamos de los productores como las condiciones exigidas por las autoridades. Fue el primer avance en las negociaciones que ambas partes emprendieron, luego del paro patronal agrario de 21 días que provocó un grave desabastecimiento de alimentos e insumos básicos.



El paro patronal fue suspendido por 30 días el 2 de abril. Al cabo de cinco horas de reuniones con el jefe de gabinete Alberto Fernández, los dirigentes “ruralistas” anunciaron a la prensa, cerca de la medianoche, la firma del acuerdo sobre la exportación de carne bovina.



Limeños se ahogan en emanaciones tóxicas

LIMA/AP

Cuando empieza a bullir de actividad diaria, el ambiente de la avenida Abancay en el centro de Lima se ve envuelto por una nube gris, proveniente de las emisiones de gases de cientos de autobuses y autos viejos. La contaminación por emisiones de gases, actualmente la peor existente entre las ciudades capitales del hemisferio occidental, ha hecho que vivir o trabajar en el centro de Lima sea un riesgo para la salud, pues constantemente supera los niveles permisibles. Según un estudio del Banco Mundial divulgado en mayo pasado, la contaminación del aire por material particulado en la capital peruana, ha sobrepasado a la que existe en México DF y Santiago de Chile, y también es considerablemente mayor que en ciudades como Los Ángeles, Tokio y Roma.