La hora de la verdad

ASUNCIÓN / AFP



Paraguay se encamina hacia unas elecciones en las que la izquierda, que presenta al ex obispo católico Fernando Lugo, tiene posibilidades serias de ganar hoy domingo y romper con 60 años de gobierno del Partido Colorado, que incluyen los 35 de dictadura de Alfredo Stroessner.



Lugo, favorito de las encuestas, enfrenta a la oficialista Blanca Ovelar, ex ministra de Educación del actual presidente Nicanor Duarte, y al general retirado Lino Oviedo, en unas elecciones a una sola vuelta cuyas mesas de votación abren a las 07H00 (11H00 GMT) y cierran a las 16H00 (20H00 GMT).



El ex obispo se presenta convencido de ganar hoy domingo, y afirma no temer a un fraude, posibilidad sin embargo muy denunciada por la oposición durante toda la campaña.



“Yo no creo en eventuales escenarios violentos. Estoy convencido de que el domingo (hoy) va a ser una jornada tranquila” y que “vamos a ganar”, dijo Lugo el viernes en una conferencia de prensa en la que evitó asociar su imagen a la de alguno de los gobiernos izquierdistas de la región.



De ganar, todo el Mercosur quedaría gobernado por la izquierda, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más los países asociados, Chile y Bolivia, así como Venezuela, en proceso de ingreso como miembro pleno.



Centenares de observadores

El largo historial paraguayo de dictaduras, asonadas e intentos de golpe de Estado motivó la presencia de centenares de observadores internacionales en Asunción, incluyendo los enviados por la OEA y los de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), cuya misión es liderada por el ex presidente colombiano Andrés Pastrana.



Los observadores dijeron este sábado que esperan que los candidatos presidenciales y sus seguidores “mantengan la cordura” en la jornada de hoy domingo.



“Nos hemos reunido con el presidente y con los candidatos, y nos dijeron que estarán atentos. Sólo cabe esperar que se mantenga la cordura y se acepten los resultados que proporcione la justicia electoral”, dijo el chileno Patricio Gajardo, de la IFES, a la AFP.



Fuentes del propio Partido Colorado denunciaron que dirigentes de base colorados recibieron instrucciones del presidente Duarte para generar incidentes, hoy domingo, que interrumpan las elecciones, según la edición internet de este sábado del diario ABC local.



“Los presidentes de seccionales coloradas tienen precisas instrucciones para generar incidentes en los locales de votación donde el partido de gobierno pierda o sus operadores políticos se vean imposibilitados de hacer trampas”, dijeron miembros del propio Partido Colorado, según el ABC.





Tropas acuarteladas

El Partido Colorado podría perder hoy domingo el poder, en el que se mantiene desde hace más de 60 años, incluyendo los 35 años de dictadura de Stroessner (1954-1989).



Duarte ordenó el acuartelamiento de tropas del Ejército y la Policía para resguardar la seguridad de las elecciones de hoy domingo, informaron las autoridades este sábado.



El comandante de las Fuerzas Militares, general Bernardino Soto, anunció que sus tropas están acuarteladas desde el viernes y que los militares integran un esquema para cooperar con 10,000 policías en la seguridad de las elecciones.



El presidente Duarte insistió toda la semana en que hay “agitadores extranjeros” llegados a Paraguay para las elecciones, en particular desde Venezuela, Ecuador y Colombia. El viernes dijo que ni el gobierno ni “ningún observador” puede “garantizar su comportamiento”, aunque se negó a dar pruebas de su supuesta presencia.



“Al pueblo le digo que venga a votar con tranquilidad, evitemos los actos de violencia, y las provocaciones si existieran”, se limitó a decir.



Por su parte, el general Oviedo dijo estar convencido de su triunfo hoy domingo. “He recorrido casi todos los pueblos y distritos del país y confío plenamente en nuestro triunfo”, sostuvo el candidato del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace).



Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral advirtió este sábado que la ley establece castigos para los candidatos que se “autoproclamen” ganadores.



“Estas elecciones son atípicas. Si un candidato se autoproclama ganador lo vamos a sancionar. Vamos a hacer cumplir la ley”, dijo el vicepresidente del tribunal, Juan Manuel Morales.



Mientras, centenares de paraguayos continuaron viajando desde Argentina para tratar de votar hoy domingo. Portavoces de la agrupación de Lugo han dicho que miles de paraguayos residentes en Argentina están volviendo para votar.