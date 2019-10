Prensa denuncia que oficialismo planea incidentes

ASUNCIÓN / AFP

Dirigentes de base del gobernante Partido Colorado recibieron instrucciones para generar incidentes hoy domingo que interrumpan las elecciones paraguayas, dijeron fuentes coloradas según la edición Internet de ayer sábado del diario ABC local.



“Los presidentes de seccionales coloradas tienen precisas instrucciones para generar incidentes en los locales de votación donde el partido de gobierno pierda o sus operadores políticos se vean imposibilitados en hacer trampas”, dijeron miembros del propio Partido Colorado, según el ABC.



Miembros del Partido Colorado aseguraron “haber escuchado al mismo presidente Nicanor Duarte comentar la estrategia preparada para mañana” domingo, agrega.



“Conciente de la posibilidad real que el Partido Colorado pierda el poder después de 60 años ininterrumpidos, el saliente jefe de Estado paraguayo quiere recurrir a las provocaciones para obligar la suspensión de las elecciones por lo menos por un año, dijo la fuente”, expresó el ABC.



La suspensión de los comicios mediante incidentes permitiría a Duarte y su gobierno maniobrar para mantenerse en el poder por otro año, señaló ABC.



“El informante que reveló el plan del oficialismo colorado recomendó a los votantes y aliados de los distintos partidos opositores no prestarse a ningún tipo de provocaciones”, puntualizó.



El gobernante Partido Colorado arriesga perder sus 60 años de poder ininterrumpido, incluyendo 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).



Pugnan por la presidencia el ex obispo izquierdista Fernando Lugo (favorito de las encuestas), la oficialista Blanca Ovelar (ex ministra de Educación del actual presidente Nicanor Duarte) y el general retirado Lino Oviedo (ex colorado, candidato por su partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos).