Observadores esperan que “se mantenga la cordura”

ASUNCIÓN / AFP

Los observadores extranjeros que fiscalizarán las elecciones en Paraguay esperan que los candidatos presidenciales y sus seguidores “mantengan la cordura” en la jornada de hoy domingo, declaró ayer sábado a la AFP uno de los miembros de las misiones observadoras.



“Nos hemos reunido con el presidente, con los candidatos y ellos nos dijeron que estarán atentos. Sólo cabe esperar que se mantenga la cordura y se acepten los resultados que proporcione la justicia electoral”, dijo el chileno Patricio Gajardo, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).



Gajardo dijo que decenas de observadores de IFES y la OEA han coordinado sus fuerzas para repartirse en distintos puntos del país el domingo.



“Vamos a comenzar temprano con la apertura de las mesas. Acompañaremos el escrutinio y sacaremos informes de la votación presidencial para comparar nuestro trabajo con las actas que llegarán a la justicia electoral”, explicó.



Los fiscalizadores extranjeros estarán atentos ante las denuncias que pudieran surgir, dijo. “Vamos a observarlos objetivamente. Nuestra labor es escuchar a todos los actores y de esa forma hacer un balance para anotar los posibles casos fraudulentos”.



El gobernante Partido Colorado podría perder el domingo el poder que mantuvo a lo largo de más de 60 años, incluyendo los 35 de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).



El ex obispo izquierdista Fernando Lugo --que encabeza la opositora Alianza Patriótica para el Cambio (APC)-- figura primero en los últimos sondeos, seguido de cerca por la candidata oficialista Blanca Ovelar, ex ministra de Educación del presidente Nicanor Duarte, y el ex general Lino Oviedo.