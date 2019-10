Manifestaciones pro chinas en varias ciudades europeas

PARÍS / AFP



Manifestaciones pro chinas se celebraron ayer sábado en París, Londres y Berlín para denunciar la “desinformación” de los medios occidentales sobre el Tíbet y las llamadas al boicot a los Juegos Olímpicos de Pekín.



En París, una de las capitales occidentales con una mayor comunidad china, se celebró la mayor de las concentraciones en Europa: 4,000 personas, según la Policía francesa.



En la manifestación se exhibieron pancartas con lemas como “Contra las injusticias de la prensa”, “Los medios dominantes os manipulan”, “La libertad de prensa no es mentir”.



Numerosos manifestantes vistieron camisetas en las que se podía leer inscripciones como “Una China, una familia” y “Hagamos de los JO un puente no un muro”.



Los manifestantes distribuyeron entre los peatones y curiosos una serie de folletos destinados a “dar a conocer la verdadera China, la que los medios de comunicación no presentan”, y para denunciar las supuestas “falsas informaciones suministradas por muchos medios occidentales sobre China”.





La desinformación

“Nos manifestamos contra la desinformación de los medios de comunicación franceses y occidentales”, declaró a la AFP Thierry Liu, uno de los portavoces de la manifestación.



Según la organización, las manifestaciones fueron convocadas por estudiantes a través de internet, desvinculando de ellas a las autoridades chinas.



En Gran Bretaña, un millar de manifestantes se concentró ante la sede de la BBC, y otros 300 delante del Parlamento de Londres.



En Berlín fueron entre 200 y 300 los activistas que denunciaron la visión que se ofrece de China en los medios occidentales. Hoy domingo se espera otra manifestación en Berlín, pero de activistas pro tibetanos.



Londres y París fueron de las primeras capitales en recibir la llama olímpica en su periplo hacia Pekín, el seis y siete de abril, respectivamente, y el recorrido de la antorcha estuvo marcado por numerosos incidentes, protagonizados por manifestantes pro tibetanos y defensores de los derechos humanos.