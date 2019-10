Torrijos lanza campaña de vacunación junto a cantantes

PANAMÁ /AP

El presidente Martín Torrijos, junto a los cantantes Ricardo Montaner, venezolano, y Jerry Rivera, puertorriqueño, inauguró ayer sábado la sexta campaña de vacunación regional en la comunidad de Guabito, un poblado fronterizo entre Panamá y Costa Rica.



La Sexta Semana de Vacunación de las Américas 2008 busca inmunizar contra el sarampión, polio, rubéola, tétano, difteria, fiebre amarilla, gripe, rotavirus, hepatitis B y tos ferina, dijo un comunicado de la Unicef de la ONU.



“A través de esta campaña se puede lograr mucho, y es un compromiso que tengo”, dijo el salsero puertorriqueño. Rivera, al igual que Montaner, contribuirá con su imagen y voz a llevar el mensaje sobre la vacunación en toda la región.



El esfuerzo demuestra “la importancia y responsabilidad que compartimos todos para lograr que tengamos una niñez no sólo con presente sino también con futuro”, dijo Torrijos en la ceremonia de lanzamiento de la campaña.



Eso está lográndose “a través de la vacunación y la prevención de enfermedades que anteriormente causaban muertes para muchos de nuestros niños... (aunque) todavía tenemos un reto pendiente”, agregó.



La campaña es impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).





fue inaugurada en la comunidad de Guabito, un poblado rural y fronterizo con Costa Rica en el que habitan muchos indígenas en situación de pobreza.



Precisamente este año la campaña está dirigida a promover la vacunación entre poblaciones indígenas, rurales y fronterizas, y hará un llamado especial para que se lleven a vacunar a los niños que no han completado su ciclo de vacunas y que viven en zonas fronterizas de alto riesgo.



“Es un honor para mí. Y me siento orgulloso de que me den la oportunidad de poder llegar a estas personas”, dijo Rivera, quien fue declarado como “Campeón de Salud” por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2006.



“Es importante el énfasis en personas, niños y adultos de zonas fronterizas, rurales y con alto porcentaje de población indígena, ya que por mucho tiempo han sido limitadas con bajas coberturas, y donde las poblaciones tienen mayor riesgo”, dijo por su parte Nils Kastberg, Director Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.



La OPS informó esta semana desde Washington que unas 62 millones de personas en el hemisferio, entre niños, jóvenes y adultos, recibirán gratuitamente vacunas para prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, tétanos, fiebre amarilla, rotavirus, entre otras, durante la campaña del 19 al 26 de abril.



Un informe de Unicef dijo que aún quedan países que muestran una mortalidad infantil alta, entre ellos Bolivia, Guyana y Haití, cuyos esfuerzos deben redoblarse para lograr alcanzar el objetivo en 2015.