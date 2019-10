Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Lula niega que biocombustibles causen crisis alimentaria

ACCRA / AP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva culpó al aumento en los precios del petróleo por la crisis alimentaria actual en el mundo, y negó ayer sábado que los biocombustibles tuvieran relación alguna con ese problema, como han sugerido algunos líderes. Lula señaló que la escalada en los precios del petróleo estaba presionando los costos del transporte, lo que a su vez había incidido en los precios mundiales de los alimentos. “La producción de etanol no ha contribuido en modo alguno a la crisis de precios de los alimentos”, dijo Lula durante una conferencia de prensa en Accra, Ghana, donde asiste a la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, que dura tres días.



Buenos Aires sigue bajo humo

BUENOS AIRES / AP

La presidenta Cristina Fernández sobrevoló ayer sábado la provincia de Entre Ríos, al noroeste de Buenos Aires, donde desde hace más de una semana se registran unos 300 focos de incendio que han cubierto de un denso humo gris la capital argentina y varias ciudades del interior del país, obligando a suspender el tráfico aéreo y terrestre. “Acá alguien va a tener que hacerse cargo, los propietarios de los daños que se han causado, tanto en la justicia penal como en la justicia civil. Se han dañado los derechos colectivos de los argentinos”, dijo la mandataria a periodistas luego de reunirse con los jefes de la Policía, el Ejército, la Prefectura (policía guardacostas) y la Gendarmería (policía de fronteras) que dirigen las operaciones de combate del fuego.



Chávez desestima acusaciones de injerencia en Paraguay

CARACAS / AP

El presidente Hugo Chávez dijo ayer sábado que las acusaciones de que su gobierno interfiere en asuntos de otros países latinoamericanos como las elecciones de Paraguay son “ataques” del “imperio” por temor a su revolución. “Hace tres días yo me reía viendo a un personaje... otra vez nos atacan de que estamos inmiscuyéndonos en asuntos internos de un país hermano que está en un proceso electoral, mañana (hoy domingo para nuestros lectores) hay elecciones en Paraguay”, dijo el mandatario durante un discurso en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. En su alocución televisada por el canal del estado, Chávez insistió en que a su gobierno lo han acusado injerencia en otros países como Perú, Argentina y Colombia, y que el imperio, como llama al gobierno de Washington, está detrás de tales ataques.



Ex rehén colombiana plantea reunión de presidentes

BOGOTÁ / AP

La ex rehén Clara Rojas planteó ayer sábado la posibilidad de una reunión de los presidentes de Francia, Venezuela y Colombia en la que pudieran tratar sobre un eventual acuerdo humanitario que permita la liberación de secuestrados en manos de las FARC. “Entiendo que es posible que haya una reunión del presidente (Hugo) Chávez, del presidente (Nicolás) Sarkozy y del presidente (Alvaro) Uribe, muy pronto, y que ellos logren sacar un compromiso muy importante para ver cómo se logra desatorar este asunto”, precisó Rojas al telenoticiero RCN. Rojas aludió a “una estrategia que permita penetrar en las FARC. Necesitamos tener un contacto”.



Policía en EU salva a mujer de ataque de enorme pitón

EUGENE, OREGON / AP

La dueña de una tienda de mascotas fue salvada de los anillos de una serpiente pitón de tres metros, por un sargento de policía en la ciudad de Eugene. Teresa Rossiter había metido la mano en la jaula de la pitón birmana, el jueves, para mostrarla a un cliente de la tienda cuando el reptil le mordió la mano derecha y se le enroscó en el brazo para lanzarla al suelo. Un amigo que estaba en la tienda evitó que la serpiente se le enroscase a la mujer en el cuello y el cuerpo, mientras otra persona llamaba a la Policía. El sargento Ryan Nelson llegó al lugar y se aprestaba a matar a la costosa serpiente con un cuchillo. Pero Rossiter le pidió que no lo hiciese, por lo que Nelson se puso guantes y abrió la mandíbula de la pitón para sacar la mano de la mujer.



EU y Corea del Sur hablan sobre negociaciones con Norcorea

CAMP DAVID,EU / AP

El presidente George W. Bush y el presidente surcoreano Lee Myung-bak dijeron ayer sábado que todavía hay una oportunidad de lograr progresos en la eliminación del programa de armas nucleares de Norcorea. Asimismo instaron a los críticos a escuchar lo que Pyongyang tenga que decir en una declaración a que está obligada, antes de decidir si los demás son demasiado indulgentes con ese país. “Necesitamos paciencia, damas y caballeros”, dijo Lee junto a Bush en el retiro presidencial donde los dos líderes se reunieron para dos días de conversaciones. “Es difícil convencer a Corea del Norte a que abandone sus programas de armas nucleares, pero no imposible”.



Perú: pasajero detenido por amenaza en pleno vuelo

LIMA / AP

El personal de un avión que realizaba un vuelo interno logró reducir a un pasajero que en actitud amenazante intentó ingresar a la cabina de la nave para leer un manifiesto y difundirlo por los parlantes, informó ayer sábado la agencia estatal Andina. El hecho ocurrió el viernes y el sujeto identificado como Wilbert Vivanco Farfán, ciudadano peruano de 47 años, causó temor entre la tripulación y los pasajeros que viajaban en un avión de la compañía Aerocóndor entre Arequipa y Lima. La agencia Andina informó que al parecer Vivanco buscaba que fueran solucionados problemas personales, no especificados, señalando que sólo hablaría con el presidente Alan García. Afirmaba que todos los pasajeros podían morir si no lo atendían.