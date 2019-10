Ecuador quiere impedir influencia ideológica de EEUU

El gobierno ecuatoriano busca evitar la penetración ideológica de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, afirmó el domingo el ministro de defensa, Javier Ponce, aunque aclaró que no se trata de ''satanizar'' la relación con ese país.



''Hay una justificación para pensar que la influencia ideológica en los temas de seguridad viene de Estados Unidos'', dijo Ponce en declaraciones publicadas por diario Expreso, luego de que anunció días atrás la revisión de los convenios militares con esa nación.



Consultado sobre el tema en una entrevista con canal UNO, explicó que ''el espectro de capacitación, de apoyo financiero, de apoyo técnico (de Estados Unidos a Ecuador) inevitablemente va permeando las estructuras y los comportamientos''.



Añadió que no se han sistematizado los convenios de apoyo y se los ha aceptado ''con un espíritu de coloniaje'', por lo que ''vamos a sentarnos a discutir los acuerdos y ver los que siguen o no'', acotó.



Ponce aclaró al rotativo que no se trata de una ''satanización de la cooperación con ese país'' ni de una oposición a Estados Unidos sino que es ''un problema de soberanía nacional''.



Reveló que con ese espíritu se negó a recibir una visita del jefe del Comando Sur de la nación norteamericana.



''Hay que pensar en alternativas de relación, no de dependencia'', añadió.



Javier Ponce tomó posesión recientemente como ministro de defensa en medio de una reestructuración de la cúpula militar y policial ordenada por el presidente Rafael Correa, quien denunció la supuesta infiltración de la CIA en los aparatos de inteligencia del país.