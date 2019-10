“Pequeños podemos vencer en Paraguay”, dice virtual presidente

ASUNCIÓN / AFP

El ex obispo Fernando Lugo, quien será el próximo presidente de Paraguay, afirmó ayer domingo en su primer declaración tras las elecciones que “los pequeños también pueden vencer”, al saludar a sus seguidores apiñados ante su sede.



“Ustedes son culpables de la alegría de la mayoría del pueblo paraguayo en el día de hoy”, declaró a sus seguidores, que gritaban: “Lugo-Lugo-Lugo-Lugo”.



“Gracias por acompañarnos desde el inicio de esta experiencia de la gente pequeña, de esta experiencia humilde, modesta”, dijo el ex obispo y candidato izquierdista, a una multitud con banderas que festejaba dentro de su cuartel general, frente a la estación de autobuses de Asunción.



“Y finalmente quiero decirles que éste es el Paraguay que yo sueño, un Paraguay con muchos colores, con muchos rostros, el Paraguay de todos”, agregó.



“Este Lugo, que tiene corazón, los quiere mucho”, agradeció.



Lugo obtuvo 39.2% de los votos este domingo en las elecciones presidenciales paraguayas, contra 32.6% de la oficialista Blanca Ovelar, según la primera proyección oficial de la Corte Electoral.



La primera TREP (Transmisión Rápida de Resultados Preliminares) del Tribunal Electoral de Paraguay indicó también que de tercero marcha el ex general Lino Oviedo, con 21.3%.



De confirmarse esta proyección oficial en los datos finales, Lugo será el nuevo presidente de Paraguay, sacando al Partido Colorado de 61 años en el poder, incluyendo los 35 de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).



Oveler reconoce

triunfo de Lugo

El candidato izquierdista Fernando Lugo ganó ayer domingo las elecciones presidenciales paraguayas, reconoció la candidata oficialista derrotada, Blanca Ovelar.



“Asumimos con dignidad que ya los resultados para la chapa presidencial son a esta altura irreversibles”, dijo Ovelar, candidata por el gobernante Partido Colorado, en el poder desde 1947 en Paraguay.



“De todos modos, quiero agradecer a todos los votantes del partido en esta justa cívica vivida en esta fecha”, agregó en conferencia de prensa.



De esta forma, el izquierdista Lugo es el nuevo presidente electo de Paraguay, lo que corta los 61 años consecutivos de los colorados en el poder, incluyendo los 35 años de dictadura militar de Alfredo Stroessner.



Casi 3 millones de paraguayos concurrieron a los centros de votación hasta las 16h00 locales (20h00 GMT), cuando las urnas comenzaron a cerrar, en unas elecciones realizadas tranquilamente, sin incidentes de consideración.