Observadores extranjeros harán un informe técnico sobre comicios argentinos

Los observadores extranjeros de los comicios presidenciales del próximo domingo en Argentina elaborarán "un informe técnico" con "recomendaciones" y "opiniones" sobre el proceso electoral, dijo hoy un miembro de la delegación.



"Nuestro cometido es meramente técnico. Tras la celebración de los comicios vamos a formular recomendaciones y a dar un par de opiniones", señaló el salvadoreño Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDD).



La delegación, integrada por unos 80 expertos en procesos electorales, se reunió hoy con funcionarios del Gobierno argentino, que les aseguró que existe un clima "de absoluta normalidad" para los comicios presidenciales del domingo.



Los especialistas, en su mayoría jueces electorales, llegaron de países como España, Estados Unidos, Sudán, Canadá, Chile, Perú, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, Reino Unido, México y Noruega, entre otros.



"Vamos a analizar la administración técnica de los datos, la composición de las mesas de votación, el sistema de observación de los partidos políticos a través de fiscales, el escrutinio y el contexto institucional", explicó Cuéllar.



Puntualizó que una vez que concluyan los comicios y se conozcan los resultados, la delegación de observadores elaborará "un informe técnico en donde se examinan los principios sobre los que se basa el criterio electoral".



Según fuentes oficiales argentinas, los visitantes no han llegado al país con el rango de veedores, como reclamó la oposición ante el temor de un fraude, y solo inspeccionarán los lugares de votación, pero no tendrán acceso al recuento de sufragios.



Los observadores también se entrevistaron hoy tanto con los apoderados de distintos partidos políticos como con las autoridades del Comando General Electoral, manifestó el director del IIDD, con sede en Costa Rica.



"He venido aquí junto con 30 magistrados electorales de América que son personalidades calificadas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene 185 misiones de este tipo llevadas a cabo en el continente", remarcó.



En cuanto a las características de Argentina, Cuéllar comentó que "una particularidad interesante es que quien organiza la elección y propone la logística tiene un sistema de contingencia bastante agilizado".



Además, dijo que el porcentaje de argentinos que no responde a la convocatoria para ser autoridades de las mesas de votación el próximo domingo es "similar al de otras latitudes".



"De casi 170 mil personas convocadas, unas 15 mil no contestaron o se exceptuaron. Hay ejemplos recientes de países donde se registraron índices más altos de ausencia de autoridades, como Guatemala, Colombia y Perú", apuntó.