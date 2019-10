Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

20 Abril 2008 |

3:35 p.m. |

Sacerdotes de iglesias griega y armenia chocan en Jerusalén

JERUSALÉN / AP

Sacerdotes y feligreses de las iglesias armenia y griega se liaron en una trifulca ayer domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro, como parte de una creciente rivalidad sobre los derechos religiosos en el templo más sagrado del cristianismo. En la pelea, un sacerdote griego fue empujado al suelo y pateado, de acuerdo con testigos de ambas partes. Dos feligreses armenios fueron detenidos brevemente por la Policía israelí. Numerosos partidarios de los armenios realizaron una protesta en las afueras de la estación de policía durante el interrogatorio, bailando y golpeando tambores. La Iglesia del Santo Sepulcro, erigida en el sitio donde la tradición dice que Jesús fue enterrado y resucitó, es compartida por varias denominaciones cristianas de acuerdo con un arreglo de varios siglos conocido como ‘’statu quo’’.



Policías afganos se enfrentan con soldados iraníes en frontera

KABUL / AP

La Policía afgana se enfrentó con fuerzas iraníes en la frontera suroccidental entre los dos países, en un incidente que dejó un civil muerto y heridos a dos militares de irán, dijeron autoridades ayer domingo. El choque en la aldea fronteriza de Pul-e-Abreshum, en la provincia de Nimroz, ocurrió el sábado luego de que una patrulla iraní ingresase a Afganistán, dijo el Ministerio del Interior en una declaración. La Policía afgana despachó una unidad a la aldea y se desató un tiroteo. Un maestro local murió durante el combate, dijo el jefe de la policía provincial, general Ayub Badakhshi.



Fallece cardenal colombiano que lideró campaña contra aborto

CIUDAD DEL VATICANO / AP

El cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, quien lideró una campaña del Vaticano contra el aborto, cuestionó la homosexualidad y negó que el uso de condones evitara el contagio del sida, murió en una clínica de Roma, informó ayer domingo uno de sus ayudantes. López Trujillo, de 72 años, falleció el sábado por la noche en la clínica privada Pío XI, donde había sido internado el 17 de marzo para ser sometido a exámenes médicos, informó monseñor Jorge Raigosa. El prelado murió tras sufrir un paro cardíaco luego de complicaciones de salud en las últimas semanas que obligaron, en ocasiones, a ponerlo en terapia intensiva, dijo Raigosa.



Denuncian compra de voto para reelección presidencial en Colombia

BOGOTÁ / AP

Un video grabado hace más de tres años por un periodista a una ex congresista, que inclinó la balanza en favor de un acto legislativo que permitía la reelección presidencial, pondría en aprietos al presidente colombiano Álvaro Uribe. ‘’En su declaración, Yidis (Medina) recuerda que después de votar por la reelección, ‘el presidente me llamó a agradecerme y a decirme que lo pactado sería cumplido’”, dijo ayer domingo Daniel Coronell, director de Noticias Uno de televisión, en una columna que publica en la Revista Semana, de circulación nacional. Según Coronell, lo pactado se referiría a la promesa de tres puestos políticos en el Magdalena medio, además de un consulado para un miembro del grupo de Medina.



Ecuador quiere impedir influencia ideológica de EU

QUITO / AP

El gobierno ecuatoriano busca evitar la penetración ideológica de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, afirmó ayer domingo el ministro de Defensa, Javier Ponce, aunque aclaró que no se trata de ‘’satanizar’’ la relación con ese país. ‘’Hay una justificación para pensar que la influencia ideológica en los temas de seguridad viene de Estados Unidos’’, dijo Ponce en declaraciones publicadas por diario Expreso, luego de que anunció días atrás la revisión de los convenios militares con esa nación. Consultado sobre el tema en una entrevista con canal UNO, explicó que ‘’el espectro de capacitación, de apoyo financiero, de apoyo técnico (de Estados Unidos a Ecuador) inevitablemente va permeando las estructuras y los comportamientos”.



12 milicianos muertos en combates en Bagdad

BAGDAD / AP

Soldados estadounidenses mataron a 12 milicianos durante un incremento de los choques armados ayer domingo, dijeron fuentes militares, al tiempo que fuertes combates estallaban en el distrito chiíta capitalino de Ciudad Sadr, luego que el clérigo radical Muqtada al-Sadr advirtiese que declararía una guerra si continuaban las operaciones contra sus seguidores. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, mientras tanto, llegó a Bagdad para un viaje que ella dijo busca promover los avances políticos que, en su opinión, han provenido de los ataques del gobierno contra milicias extremistas. Rice dijo a reporteros que ella ve indicios de que los ataques el mes pasado contra fuerzas milicianas en Basora han unido a grupos sectarios y étnicos en una forma sin precedentes, y dijo que ella quiere capitalizar esa cohesión.



Bomba atribuida a ETA daña oficinas del PSOE en España

ELGOIBAR, ESPAÑA /AP

Las oficinas del partido gobernante español en esta localidad vasca del norte de España registraron fuertes daños el domingo al estallar una bomba. Nadie resultó herido. La Policía vasca dijo en un comunicado que una bomba estalló a las 3.25 de la mañana frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español en Elgoibar, luego de una llamada telefónica de advertencia en nombre del grupo armado vasco ETA. No hubo lesionados por el estallido, indicó la policía vasca.