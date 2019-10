Microsoft demanda a una madre de familia holandesa

El gigante estadounidense de la informática Microsoft ha presentado una demanda contra una madre de familia holandesa que comercializa programas informáticos para regular el tiempo de uso de internet por los niños.



"Microsoft no desea que utilicemos el nombre del dominio (en internet) MSNLock", indicó a la AFP Gerard Ghazarian, que dirige la empresa Unicaresoft Corporation junto a Carola Eppink, una madre de familia que quiere evitar que sus niños pasen horas navegando en internet.



"Hemos sido convocados por el juez para el miércoles a las 14H00 (12H00 GMT) en La Haya", añadió.



Unicaresoft Corporation comercializa desde hace dos semanas Benzoy, un conjunto de programas que permiten a los padres limitar el tiempo que sus hijos destinan a navegar por la red o a chatear y también permite verificar las páginas visitadas por los pequeños y filtrar grupos de palabras en la mensajería instantánea.



Inicialmente el producto debía llamarse MSNLock. "Finalmente desistimos por la presión de Microsoft", precisó Ghazarian.



La demanda se centra en los nombres de los dominios en internet comprados por Unicaresoft Corporation para comercializar Benzoy, en los que se menciona MSN, una marca registrada por el gigante estadounidense.



"No lo entiendo, hay en internet miles de sitios que utilizan MSN, por ejemplo, para páginas pornográficas o de sexo por webcam, y a éstos no les persigue Microsoft", criticó Ghazarian.



"Nosotros tratamos de proteger a nuestros hijos. Todos somos clientes de Microsoft, podríamos esperar de ellos que se ocupen bien de nosotros, pero todo lo que defienden es su interés comercial porque limitaremos el tiempo que pasarán los niños en MSN", añadió.