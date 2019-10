EEUU anuncia nueva reglamentación sobre inversiones

Las autoridades anunciaron este lunes que se aprobarán nuevas normas para clarificar un controvertido programa de revisión de inversiones extranjeras en empresas estadounidenses a fin de contemplar aspectos de seguridad nacional.



La reglamentación propuesta bajo el llamado Foreign Investment and National Security Act of 2007 actualizará el proceso de revisión por parte del reservado Comité de inversión extranjera en Estados Unidos (CFIUS).



La reglamentación será aprobada definitivamente luego de un período de consulta de 45 días.



El proceso de revisión, que hasta el presente se realiza a través de órdenes ejecutivas presidenciales, afecta solamente a un pequeño porcentaje de las inversiones extranjeras en el país, pero ha sido usado para bloquear algunas adquisiciones controvertidas.



El mes pasado, la compra de la firma de tecnología estadounidense 3Com por parte de un fondo privado y la firma china Huawei Technologies se vio frustrada por la oposición del CFIUS, según las empresas implicadas.



La nueva reglamentación requerirá que un funcionario de alto nivel certifique ante el Congreso que la inversión no plantea problemas de seguridad nacional. En algunos casos el presidente deberá anunciar públicamente la decisión.



Las normas formalizarán el proceso por el cual el comité determina si la aquisición extranjera podría "afectar" la seguridad nacional o daría a una entidad extranjera control sobre "infraestructura crítica".