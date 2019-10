Lula saluda a Lugo pero dice que no revisará tratado energético con Paraguay

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, felicitó el lunes al ex obispo paraguayo Fernando Lugo por su victoria en las presidenciales del domingo, pero advirtió que no revisará el tratado de la represa binacional que suministra el 19% de la electricidad que se consume en Brasil.



"Lugo, felicidades por la victoria", dijo Lula en declaraciones a la prensa brasileña en Ghana, desde donde partiría este lunes a Brasil.



"La democracia ganó en Paraguay, y Paraguay, con seguridad, consolidará cada vez más su proceso democrático. Es importante recordar que en Paraguay había un partido (Colorado) que gobernaba hace sesenta o setenta años. Hubo un cambio y, si ese cambio fue voluntad del pueblo, merece todo el respeto", dijo Lula, anunciando que ya mandó un telegrama al presidente electo.



Pero el mandatario brasileño dejó claro que no pretende revisar el tratado de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que rige hasta 2023, y cuya modificación reclamó el presidente electo paraguayo para poder cobrarle más cara la energía que vende a Brasil.



"En Itaipú tenemos un tratado, y el tratado se va a mantener", dijo Lula.



"El tratado no cambia", enfatizó.



Brasil consume el 95% de la energía generada en Itaipú y compra al vecino país la parte que le corresponde y no consume.



Lula sugirió, sin embargo, que Brasil pretende seguir impulsando acuerdos de desarrollo con el país vecino y socio en el Mercosur.



"Tenemos mucho que seguir conversando con Paraguay, y vamos a seguir conversando", afirmó Lula.



"En estos cinco años de gobierno", continuó, "estuve en unas 20 reuniones con Paraguay, sobre varios temas, no se trata sólo de la cuestión de Itaipú, está la cuestión de nuestra frontera, que es muy grande e involucra a varios estados, la de Ciudad del Este (paraíso de libre comercio en la frontera binacional a menudo fruto de denuncias de contrabando), las inversiones".



El canciller brasileño, Celso Amorim, afirmó hace dos semanas que ganara quien ganara las elecciones del pasado domingo, Brasil tiene previstos varios proyectos para impulsar el desarrollo en Paraguay, entre estos una línea de transmisión energética con financiamiento del banco de fomento BNDES.