Fidel Castro elogia al Papa

El líder cubano Fidel Castro elogió este lunes al Papa Benedicto XVI en su reciente visita a Estados Unidos, y vaticinó "tragedias" en Paraguay y Bolivia, según un artículo de prensa difundido este lunes.



"En los próximos días, los pueblos de América Latina están a punto de afrontar dos tragedias: la de Paraguay y la de Bolivia", aseveró Castro, quien dejó la presidencia en febrero debido a que convalece desde hace 21 meses de una enfermedad.



Sin aclarar las razones, el ex presidente cubano señaló que una de esas tragedias es debida a las elecciones "donde el ex obispo católico Fernando Lugo -que resultó electo el domingo-, cuenta con la mayoría abrumadora del pueblo, según encuestas serias, y es seguro el rechazo a un fraude electoral".



"Otra, por la amenaza de desintegración real" del territorio boliviano "que conduciría a luchas fratricidas en el sufrido país", advirtió Castro, al referirse a las iniciativas de seis regiones para lograr su autonomía y a las que se opone el gobierno de Evo Morales.



"Paz y prosperidad"



En su comentario titulado "Paz y prosperidad", Castro evaluó la visita que realizó la semana pasada Benedicto XVI a Estados Unidos, fustigó al presidente George W. Bush y al primer ministro inglés, Gordon Brown, quien también visitó ese país la semana pasada.



"Aunque no es fácil desentrañar el pensamiento del Vaticano (...) lo que expresó el Papa es la antítesis de la política de brutalidad y fuerza que aplica" el presidente Bush, dijo Castro.



"El Papa fue sin duda inteligente. Contraatacó desde el inicio de la visita (...). Como líder de una iglesia en medio de la guerra desatada por Estados Unidos contra los musulmanes, su mensaje fue ecuménico y favorable a la paz", añadió el líder de 81 años.



Al referirse a la visita de Brown, Castro opinó que "los argumentos y el tono de Brown en su conferencia de prensa en presencia de Bush, me pareció tan autosuficiente como su antecesor en la dirección del Partido Laborista (Tony Blair)".



"La actividad del nuevo primer ministro de Gran Bretaña, al coincidir con la visita del Papa, era igual a la del jefe de gobierno de una república bananera", estimó.