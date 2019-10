Mandatarios latinoamericanas felicitan a Lugo

El triunfo del ex obispo Fernando Lugo en la elección presidencial de Paraguay el domingo revela que América Latina ''atraviesa un nuevo proceso'', refleja la ''madurez política'' de los paraguayos y constituye una ''gesta heroica'', señalaron el lunes algunos mandatarios de la región.



La presidenta argentina Cristina Fernández felicitó a Lugo y dijo estar convencida de que Paraguay ahora ''transitará por el camino de la justicia social''.



''Es evidente que América Latina atraviesa un nuevo proceso no sólo por la reivindicación de los valores democráticos y el pleno respeto de los derechos humanos, sino además por el reconocimiento y la necesidad de trabajar por los derechos sociales de los más postergados'', expresó el mensaje de Fernández, difundido por la Presidencia de la Nación en Buenos Aires. La mandataria se encuentra este lunes en visita oficial en Ecuador.



En Caracas, la cancillería dijo que el presidente venezolano Hugo Chávez se comunicó vía telefónica con Lugo para felicitarlo por su victoria, y exaltar la ''madurez política'' alcanzada por los paraguayos.



Según el comunicado de la cancillería, Chávez y Lugo manifestaron su deseo de encontrarse ''lo más pronto posible'' para conversar sobre los planes de cooperación.



En Managua, se informó que el presidente nicaragüense Daniel Ortega conversó el domingo telefónicamente con Lugo y le expresó ''un grato saludo del pueblo de Sandino y del Frente Sandinista de Liberación Nacional por su gesta heroica''.



El mensaje es ''una muestra de la afinidad existente con su futuro gobierno en términos del respeto por la voluntad y derecho de los Pueblos'', dijo el mandatario, según una nota de prensa publicada el lunes en la página web de ''El Pueblo Presidente''.



En Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa en un discurso en una ceremonia oficial con la presidenta argentina afirmó que ''nadie podrá frenar el ímpetu de los pueblos latinoamericanos''.



''Lo acaba de corroborar una vez más, el día de ayer, la hermana República del Paraguay, donde después de 61 años de dominio del Partido Colorado, la izquierda, esa izquierda latinoamericanista, esa izquierda del socialismo del siglo XXI, esa izquierda profundamente humanista, liderada por un compañero, ex obispo, Fernando Lugo ... acaba de ganar contundentemente las elecciones'', agregó Correa, que se autodefine como ''cristiano de izquierda''.



En Santiago de Chile, el canciller Alejandro Foxley informó que la presidenta Michelle Bachelet llamó telefónicamente a Lugo para felicitarlo por su triunfo y destacó que ''hay ciertas visiones comunes con el presidente de Paraguay'', especialmente las políticas para combatir la pobreza.



El Salvador, el candidato presidencial del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, aplaudió la victoria de Lugo y dijo que por ello espera triunfar en los comicios salvadoreños en marzo del 2009.



''Si Paraguay, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Guatemala pudieron, El Salvador también podrá'', señaló Funes.