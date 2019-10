Evo Morales condena biocombustibles y propone 10 mandamientos

El presidente boliviano, Evo Morales, se mostró el lunes muy crítico con la producción de biocombustibles y emplazó a la comunidad internacional a buscar distintas alternativas para resolver el problema de energía.



''Cometen un grave error los que promueven los biocombustibles'', señaló el gobernante al abrir el 7 foro de las Naciones Unidas sobre temas indígenas.



Morales, en alusión velada a su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo no entender que ''algunos presidentes, algunos modelos de desarrollo económico, puedan reservar tierras para automóviles de lujo y no para el ser humano''.



El gobierno brasileño ha sido uno de los mayores promotores de biocombustible como alternativa al crudo. Empero, algunos economistas han indicado en los últimos meses que el crecimiento del mercado de biocombustibles, que se produce con caña de azúcar, está provocando un alza generalizada en el precio de los alimentos.



''Es nuestra obligación como movimiento indígena crear una conciencia en nuestras naciones, debates con nuestros gobiernos, para que la tierra beneficie a los seres humanos, y que la tierra no sea usada para las chatarras'', explicó Morales.



Ante un aforo repleto de representantes de la ONU y de comunidades indígenas, Morales propuso ''10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida'': acabar con el capitalismo; renunciar a la guerra; crear un mundo sin imperialismo y colonialismo; el agua como un derecho humano para todos; desarrollo de energía limpia; respeto a la madre tierra; servicios básicos como un derecho humano; consumir lo necesario, priorizar lo que producimos; promover la diversidad de culturas y economías; vivir bien.



El mandatario consideró clave que se acabe con el actual sistema capitalista, con el ''saqueo de recursos naturales'' y el ''despilfarro de la energía''.



En su discurso de casi tres cuartos de hora, Morales también lanzó una crítica indirecta al gobierno colombiano, en presunta alusión al bombardeo de Colombia a Ecuador hace unos meses para matar a un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se encontraba en territorio ecuatoriano.



''Las intervenciones de carácter militar, la ocupación de algunos países a otros países, con pretextos a veces de la región andina o de la región sudamericana de lucha contra el narcotráfico... en el fondo son pretextos que traen muchos problemas sociales'', dijo.



La presencia de Morales fue recibida por una ovación de más de un minuto, ya que nunca antes un jefe de estado había participado en las ediciones anteriores del foro.



Durante las próximas dos semanas, numerosas comunidades indígenas y representantes gubernamentales abordarán en la ONU diversos temas que los afectan. La temática central de este año es el cambio climático.



''Somos los pueblos indígenas los que tenemos moral y ética para hablar del medio ambiente'', subrayó Morales.



En la conferencia de prensa posterior a su discurso, Morales se refirió brevemente a la situación política de su país, donde un grupo de personas está organizando un referendo para la independencia de la región de Santa Cruz para el 4 de mayo.



''Es ilegal, es una acción ilegal de algunos grupos'' que buscan desorientar a la población, explicó escuetamente.



Morales tiene programado retornar el martes por la noche a su país.