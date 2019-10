Unión Europea no forza que Centroamérica se adhiera a Corte Internacional

La embajadora de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, dijo el lunes que Europa no condiciona la firma de un acuerdo de asociación a que Centroamérica se adhieran a la Corte Penal Internacional (CPI).



Al informar sobre las negociaciones entre los dos bloques realizadas en El Salvador la semana pasada, Mosca dijo en conferencia de prensa que esta idea la impulsa la comisión para que los países firmantes sean parte de la justicia internacional ''pero no es condición sine qua non'' (sin la cual no se hará algo).



Aclaró que la CPI ''es una corte hacia el futuro, no para crímenes del pasado, y no tiene retroactividad'' y que, los obstáculos constitucionales que arguyen algunos países, ''pueden ser discutidos''.



Afirmó que las negociaciones ''han avanzado vertiginosamente''.



Recordó que ''este es un acuerdo de región a región y no estamos negociando con cada país sino con la región'', por lo cual las objeciones formuladas por algunos países deben replantearse en el marco del bloque.



Indicó que en la cumbre de mayo en Lima de la Unión Europea con Latinoamérica se discutirá el avance de la integración regional y ''un punto importante para Centroamérica y para la Unión Europea es terminar estas negociaciones'' en el término previsto: el primer trimestre de 2009.



En cuanto a la cooperación europea que para el período 2007-2013 es de 840 millones de euros, Mosca dijo que ''el acuerdo es para futuro'' y ''no va terminar en 2013'', es decir, podría aumentar aún más una vez firmado el acuerdo.



Afirmó que en el tema de las asimetrías económicas entre las dos regiones, la UE ''las toma en cuenta en lo que es comercio'' que también forma parte de las negociacioens, porque la apertura de los mercados será más lenta en Centroamérica que en Europa.



''También pretendemos ayudar justamente con asistencia técnica y con capacitación a las medianas y pequeñas empresas'' para que aprovechen del acuerdo, dijo.