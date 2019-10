El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

21 Abril 2008 |

7:24 p.m. |

END

Pakistán deja en libertad a líder pro Talibán

PESHAWAR, PAKISTÁN / AP

Pakistán dejó en libertad ayer lunes a un enfermo líder pro Talibán, que envió a miles de combatientes a Afganistán para enfrentarse con la invasión estadounidense, y seguidamente firmó un acuerdo de paz con su grupo extremista, dijeron autoridades. La libertad de Sufi Muhammad y el subsiguiente acuerdo, fueron el paso más significativo dado por el nuevo gobierno para conseguir la paz con los extremistas islámicos en la frontera con Afganistán. La medida marca una ruptura con la política del presidente Pervez Musharraf de usar la fuerza. Muhammad, de quien se piensa tiene más de 70 años, es el suegro del actual líder miliciano en el Valle Swat, ubicado al Norte pakistaní, que el año pasado cayó en manos de extremistas islámicos, causando una violenta operación del Ejército para recuperar el control del área.



Reprimen protesta de esposas de disidentes cubanos

LA HABANA / AP

Un grupo de esposas de disidentes presos protestaron ayer lunes en una plaza capitalina, de donde fueron desalojadas por la Policía y trasladadas a sus hogares. Cinco integrantes del grupo “Damas de blanco”, color que visten para identificarse, y otras cinco personas que las apoyaban, se instalaron en un parque aledaño al Ministerio de las Telecomunicaciones, a una cuadra de la Plaza de la Revolución, para solicitar la liberación de sus maridos. “Estamos cansadas de reclamar”, dijo a la AP Laura Pollán, quien indicó que manifestaron para pedir la liberación de 55 disidentes de un grupo apresado desde la primavera de 2003.



Centenares de somalíes huyen de la capital tras combates

MOGADISCIO / AP

Cientos de somalíes huyeron de la capital al tiempo que otros retiraban cadáveres de las calles, después de los enfrentamientos del fin de semana entre militares etíopes y grupos islamistas que causaron la muerte de varias docenas de personas. Los choques entre las tropas etíopes y miembros de grupos islamistas que buscan derrocar al tambaleante gobierno somalí, dejaron un saldo de 81 muertos en dos días, de acuerdo a un grupo local que defiende los derechos humanos. Los hospitales informaron de más de 70 muertos.



Ecuador refuerza frontera con Colombia

QUITO / AP

Ecuador reforzará la capacidad operativa militar, especialmente de la fuerza aérea, y comprará medios electrónicos de vigilancia para el control de la frontera con Colombia, se informó ayer lunes oficialmente. En un comunicado publicado en la página Web de la Presidencia, el presidente Rafael Correa señaló que la defensa nacional “es prioridad”, por lo cual se apresta a llevar adelante “un proceso permanente de reforzamiento, mejoramiento y aumento de la capacidad operativa de las fuerzas armadas”. No se dieron más detalles acerca de la inversión en armas y equipos que tiene previsto hacer el gobierno ecuatoriano.



Panamá: precandidata oficialista lidera encuestas

PANAMÁ / AP

La ex ministra de Vivienda, Balbina Herrera, encabeza las encuestas entre los precandidatos presidenciales para los comicios de mayo 2009, aunque existe un gran número de indecisos, según una encuesta de prensa divulgada ayer lunes. Herrera, de 53 años y de la vieja guardia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de gobierno, obtuvo el 25.1% entre los 1,217 interrogados sobre por quién votarían si las elecciones fuesen en este momento, indicó la consulta de Dichter & Neira, publicada en el diario La Prensa. El nivel de indecisos es del 24.7%. Herrera aumentó 3.5% respecto a la encuesta anterior, la cual se divulgó en momentos en que la ingeniera aún no había decidido si disputaría la candidatura por el PRD.



Iglesia busca superar impasse con Evo Morales

LA PAZ / AP

El gobierno y la iglesia católica intentaban superar un impasse, tras recientes reproches entre el presidente Evo Morales y el cardenal Julio Terrazas a raíz de un conflicto de tierras entre hacendados e indígenas guaraníes. “Los contactos con el gobierno continúan, y nuestra voluntad de servicio es con el pueblo”, dijo a la AP ayer lunes el portavoz del arzobispado, sacerdote Marcial Chopinahua. Agregó que los obispos continuarán con su esfuerzo para encaminar un diálogo entre el gobierno y la oposición, pero advirtió que no se pueden esperar resultados de “un día para otro”.



Sismo estremece región noroccidental de México

TIJUANA / AP

Un sismo de magnitud 4.1 estremeció el noroeste de México. No se informó de lesionados o de daños de importancia. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo se registró a las 7:16 de ayer lunes en la mañana. Su epicentro estuvo localizado a 152 kilómetros (95 millas) al sureste de Tijuana.



Perú: dos muertos en enfrentamiento Ejército-insurgentes

LIMA / AP

Dos presuntos rebeldes murieron en un enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y un grupo de sospechosos militantes de Sendero Luminoso, informó ayer lunes el comando conjunto de las fuerzas armadas. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en una zona de la provincia selvática de Satipo, a 280 kilómetros al noreste de Lima.