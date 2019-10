Sospechan asesinato de colombiano Nieto está vinculado a negocio esmeraldas

La Fiscalía contra el Crimen organizado de Guatemala sospecha que el crimen del colombiano José Yesid Nieto, ocurrido el pasado 17 de octubre en la capital guatemalteca, está vinculado con el negocio de las esmeraldas.



Un portavoz de esa Fiscalía dijo hoy de que "aún no tenemos evidencias para encauzar las investigaciones por ese motivo, pero es una de las principales líneas, a partir de que se cree que ese fue el móvil de un atentado que sufrió la víctima en su país a principios del año pasado".



Publicaciones de la prensa de Colombia, que citan fuentes de la Interpol, señalan que la muerte de Nieto, a quien denominan como "el zar de las esmeraldas" colombianas, estaría vinculada con el negocio de esas piedras preciosas.



La Fiscalía precisó que han solicitado a la Interpol y a la embajada de Colombia información sobre los negocios que Nieto tenían en ese país, ya que según las investigaciones "sólo hemos determinado que acá en Guatemala se dedicaba a comprar y vender vehículos usados".



Nieto, de 37 años de edad, fue asesinado el pasado 17 de octubre, en un sector desolado del este de la capital guatemalteca.



No tienen conocimiento sobre señalamientos



Un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala aseguró hoy que no tiene conocimiento sobre los supuestos señalamientos de que la víctima estuviera involucrada en el negocio de las esmeraldas en su país.



"La única informaciones con que contamos, es que Nieto vivía en Guatemala desde hace un par de años, y que se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados", precisó la fuente.



Agregó que la oficina de la Interpol en Guatemala no ha proporcionado ningún detalle sobre su supuesta participación en el contrabando de esmeraldas colombianas.



"La información que aportó la Interpol, es que Nieto sufrió un atentado en su país, en febrero de 2006", pero no ofreció mayores detalles, indicó.



Según la prensa guatemalteca, Nieto, de 37 años de edad, convivía en Guatemala con tres mujeres de nacionalidad colombiana, con quienes procreó nueve hijos.