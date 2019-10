El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

22 Abril 2008

7:43 p.m. |

Gobierno argentino rechaza advertencias de ruralistas

BUENOS AIRES / AP

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, manifestó ayer martes que “no contribuye absolutamente” a resolver el conflicto entre el gobierno y las organizaciones de productores rurales, la reiterada advertencia de que retomarán su paro patronal el 2 de mayo, cortando rutas en todo el país si no se satisfacen sus reclamos. “Esas advertencias no contribuyen absolutamente a nada. Estamos en una pelea que es ver cómo controlamos el precio de los alimentos. Lamentaríamos que el sector agropecuario volviera al paro, porque estamos en un diálogo’’, declaró Randazzo a la emisora Radio 10. Las cuatro organizaciones “ruralistas” advirtieron que retomarían el paro, si el gobierno no da marcha atrás en el sistema de “retenciones” (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y girasol, que las autoridades consideran inmodificables.



Vicepresidente de Ecuador internado en hospital

QUITO / AP

El vicepresidente Lenín Moreno fue internado ayer martes en el Hospital de las Fuerzas Armadas, debido a “un cuadro infeccioso agudo probablemente de vías urinarias”, pero se encuentra en condiciones clínicas estables, se informó oficialmente. La Unidad de Comunicación de la Vicepresidencia dijo en un comunicado que Moreno, de 55 años, se encuentra en condiciones clínicas estables y se espera la pronta respuesta favorable al tratamiento. Moreno asumió la Vicepresidencia en enero de 2007, con el presidente Rafael Correa, para un periodo de cuatro años.



Brasil busca aliados para modernizar defensa

BRASILIA / AP

Brasil pretende modernizar su sistema de defensa mediante acuerdos de cooperación con países tecnológicamente avanzados, sin contar con Estados Unidos por su renuencia a transferir tecnología, según un alto miembro del gobierno. El ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, explicó en una entrevista que se trata de buscar alianzas con un pequeño grupo de países, que cuentan con alta capacidad tecnológica y disposición para transferir esos avances. “A todos esos países dejamos claro que estamos menos interesados en comprar productos y servicios acabados, que en construir una asociación para la producción conjunta que refuerza nuestra capacitación tecnológica actual”, declaró.



Partidarios y detractores de la “píldora” en Chile salen a las calles

SANTIAGO DE CHILE / AP

Partidarios y detractores de la distribución de la “píldora de la mañana siguiente” midieron fuerzas ayer martes en las calles de Santiago, en una guerra de gritos y bajo una fuerte custodia policial, que los mantuvo separados. Unos 500 trabajadores de la Confederación de Funcionarios de la Salud, Confusam, marcharon casi 12 cuadras en protesta por el dictamen del Tribunal Constitucional (TC), que esta semana prohibió la distribución del medicamento en los consultorios públicos. Otros 100 manifestantes, mayoritariamente adolescentes, se reunieron en el frontis del Ministerio de Salud para apoyar el fallo del TC. Durante más de media hora ambos grupos quedaron frente a frente, separados por la calzada y policías que formaban barreras. El enfrentamiento fue verbal y a través de megáfonos, hasta que los funcionarios de la salud siguieron su marcha hacia la Plaza de Armas, distante un par de cuadras, sin que ocurrieran incidentes.



Calderón “deplora” toma de Congreso mexicano

NUEVA ORLEANS / AP

El presidente Felipe Calderón “deploró” ayer martes la toma de las tribunas de ambas cámaras del Congreso mexicano por parte de legisladores izquierdistas, quienes buscan presionar para llevar a cabo un debate amplio sobre una reforma energética oficial. En rueda de prensa al término de una cumbre presidencial norteamericana, el mandatario mexicano dijo que ese tipo de actitudes “nos ponen en ridículo”, aunque al final, según señaló, dañan más la imagen de los mismos izquierdistas. La toma del Congreso por cerca de dos semanas ya dejó un primer incidente internacional, cuando se tuvo que cancelar una visita de la presidenta de la India, Pratibha Patil, a la Cámara de Diputados, algo que según el gobierno dejó “mal” a México.



Tornados dejan daños a la agricultura en Dominicana

SANTO DOMINGO / AP

Al menos 700 personas refugiadas y cuantiosos daños a la agricultura dejaron los tornados que el domingo afectaron tres ciudades dominicanas, informaron ayer martes las autoridades. “Estamos cuantificando los daños, pero sí quedó una estela de destrucción en predios agrícolas, en redes eléctricas y telecomunicaciones de las provincias afectadas”, dijo el martes a la AP el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez. Obreros gubernamentales comenzaron a reparar las viviendas y a tratar de restablecer el servicio de energía eléctrica en las ciudades afectadas por los inusuales tornados.



Lugarteniente de bin Laden critica a Irán

EL CAIRO / AP

El lugarteniente de Osama bin Laden acusó ayer martes en una grabación de audio a la mayoría chiíta de Irán de intentar desacreditar a la red terrorista al-Qaida, al difundir la teoría de que Israel estuvo detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al-Qaida recluta a sus miembros entre los musulmanes sunitas, que están enfrentados a los chiítas desde hace siglos. Los comentarios de Ayman al-Zawahri, un médico egipcio lugarteniente de bin Laden, continúan las acusaciones contra Irán difundidas en previos mensajes, en el sentido de que Teherán busca ampliar su base de poder en el Medio Oriente, especialmente en Irak, y por medio de sus aliados del Jezbolá en Líbano.