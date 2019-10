Fidel Castro apoya salida de ministro

El ex presidente Fidel Castro fue consultado sobre la decisión de sustituir al ministro de Educación Luis Ignacio Gómez a quien acusó de estar ''agotado'' y apropiarse de los logros de la revolución.



''Apoyo resueltamente la decisión del Partido y el Consejo de Estado de sustituir al Ministro de Educación'', expresó Castro en una de sus habituales ''Reflexiones'' publicada el miércoles por la prensa local.



''El titular de ese cargo, Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, estaba realmente agotado. Había perdido energía y conciencia revolucionaria'', manifestó Castro, al culpar a Gómez de apropiarse como si fueran logros personales de los avances en la educación isleña ante invitados extranjeros.



''En este especial e importante caso, aparte de mis apreciaciones personales, fui consultado e informado plenamente'', comentó el líder, quien no es visto en público desde que se enfermó en julio del 2006.



Se sabe que Castro también fue partícipe de la decisión de la designación de los jefes militares en el Consejo de Estado, Leopoldo Cintras Frías y Alvaro López Miera, entre otros.



El ex mandatario, de 81 años, convalece de una serie de operaciones intestinales y fue reemplazado de manera definitiva por su hermano Raúl en febrero.



Durante su discurso de aceptación del cargo ante la Asamblea del Poder Popular, el parlamento en Cuba, Raúl solicitó la venia para consultar con Fidel algunas decisiones.



Según Fidel, Gómez viajó al exterior más de 70 veces en los últimos 10 años. ''Durante los tres últimos lo hizo con la frecuencia de un viaje por mes, utilizando siempre el pretexto de la cooperación internacional de Cuba'', señaló.



Dijo que por todo ello ''no se tiene ya confianza en él; más claro todavía: ninguna confianza''.



El gobierno anunció el lunes el cambio de ministros en una breve nota oficial en la cual no se mencionaba ninguno de estos elementos y sólo se decía que la nueva designación recaía en Ena Elsa Velázquez Cobiella, de 52 años, y que se desempeñaba como rectora del Instituto Superior Pedagógico ''Frank País'', de Santiago de Cuba, a unos 900 kilómetros de la capital.



La educación en Cuba es completamente gratuita, pública y obligatoria hasta el 12 grado. Es un área especialmente sensible en la isla de gobierno comunista donde se destinan grandes recursos para su desarrollo.



Fidel Castro utiliza sus columnas para comentar sobre la actualidad y eventos históricos, pero usualmente se trata de temas internacionales y pocas veces lo hace con cuestiones de orden interna.