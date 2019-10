Arias defiende rechazo de asilo a primo de Uribe

El presidente Oscar Arias dijo que el rechazo al pedido de asilo político del ex senador colombiano Mario Uribe Escobar, primo segundo del mandatario Alvaro Uribe, fue la decisión ''más prudente y más conveniente para Costa Rica''.



Arias confirmó el miércoles en rueda de prensa que conversó del tema con el mandatario colombiano, a quien le preguntó qué parentesco le une al ex senador.



''El me manifestó que son primos segundos'', dijo Arias. Señaló que fue una conversación ''escueta'' en la cual Uribe le manifestó: ''esta es una responsabilidad enteramente suya y del gobierno de Costa Rica... nosotros respetaremos la decisión que usted adopte''.



De acuerdo al gobernante, el senador Uribe Escobar acudió a la embajada costarricense debido a que con anterioridad se le había otorgado asilo a otro político colombiano, Alvaro Leyva, caso que Arias calificó como ''parecido, pero no necesariamente igual''. No dio detalles.



Leyva fue ministro de Minas y Energía y ocupó otros cargos políticos además de figurar como pieza clave en las fallidas negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el gobierno de Andrés Pastrana.



En 1998 fue acusado de enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico por recibir un cheque por unos 18.000 dólares al término de una negociación por la importación y venta de 30 vagonetas en Colombia, cheque al parecer girado por una persona ligada al narcotráfico; no obstante fue declarado inocente por la Corte Suprema de su país, al que retornó en el 2006.



''Estudiamos los antecedentes de porqué Costa Rica le otorgó asilo a Leyva y llegamos a la conclusión de que lo más conveniente y lo más prudente para Costa Rica era que denegáramos esa solicitud de asilo (de Uribe)'', agregó Arias.



El canciller Bruno Stagno apuntó que se trató de ''una decisión soberana y autónoma del gobierno de Costa Rica''.



Sobre las declaraciones que circularon en medios colombianos del canciller Fernando Araújo en las que comentó que Stagno no le preguntó su opinión sobre la petición de Uribe Escobar, Arias expresó que ''si es una decisión soberana, no tenemos que consultarla con nadie, excepto con nuestra conciencia y nuestra ley''.



El mandatario costarricense afirmó que ''una persona que busca asilo para venir a Costa Rica y que ha sido acusado por delitos comunes por la fiscalía de ese país, ciertamente Costa Rica no le puede dar asilo, fue una decisión muy sencilla'', agregó.



La última ocasión que Costa Rica aceptó otorgar el asilo político fue en enero del 2005, cuando el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) se lo concedió al bailarín cubano Carlos Caballero. Con anterioridad también gozó de ese beneficio, en el 2004, el dirigente sindicalista venezolano Carlos Ortega.