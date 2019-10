Justicia argentina decreta tercera prisión contra ex dictador

El juez federal Daniel Rafecas dictó hoy la prisión preventiva del ex presidente militar Jorge Rafael Videla, la tercera que se le impone en causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar instaurada en 1976, que él presidió durante cinco de sus siete años de duración.



Debido a su edad, Videla, de 82 años, cumplirá la detención en su domicilio, donde ya estaba recluido debido a otras dos causas penales en que está procesado.



El ex general está acusado también por su responsabilidad en el apoderamiento ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, luego ''desaparecidas''.



Asimismo, por la ''Operación Cóndor'', como se denominó al plan elaborado en la década de los setenta por las dictaduras militares imperantes en países sudamericanos para cooperar en la represión de sus disidentes, fuera de sus fronteras.



El juez Rafecas tomó declaración indagatoria a Videla por 200 hechos que se le imputan, en la causa ''Primer Cuerpo de Ejército'', que con considerados delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles.



Fuentes judiciales informaron que Videla ejerció su derecho a no declarar, ante las preguntas del magistrado.