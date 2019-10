El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Justicia argentina decreta tercera prisión contra ex dictador

BUENOS AIRES / AP

El juez federal Daniel Rafecas dictó ayer miércoles la prisión preventiva del ex presidente militar Jorge Rafael Videla, la tercera que se le impone por causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar instaurada en 1976, que él presidió durante cinco de sus siete años de duración. Debido a su edad --82 años--, Videla cumplirá la detención en su domicilio, donde ya estaba recluido debido a otras dos causas penales por las cuales está procesado. El ex general está acusado también por su responsabilidad en el apoderamiento ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, luego “desaparecidas”.



13 muertos y 14 heridos por ataques en Afganistán

KANDAHAR / AP

Una serie de ataques --varios suicidas-- perpetrados este miércoles contra las fuerzas de seguridad afganas dejaron 13 muertos y 24 heridos, dijeron las autoridades. En la provincia sureña de Kandahar, un atacante suicida se inmoló en el pueblo fronterizo de Spin Boldak, cerca de un vehículo en el que viajaban agentes de inteligencia, produciendo la muerte de tres civiles, dijo el gobernador de Kandahar, Assadula Jalid. Dos niños y tres agentes de inteligencia figuran entre 14 heridos durante el ataque, agregó. Un vocero del Talibán, Qari Yousef Ahmadi, dijo que el grupo insurgente fue autor del ataque, e identificó al atacante como Gul Mohammad.



Panamá ordena medidas para racionar electricidad

PANAMÁ / AP

El gobierno ordenó disminuir el uso de los aires acondicionados en las oficinas públicas, y de letreros luminosos en los comercios durante la noche, como parte de un plan nacional para racionar el consumo de energía eléctrica. Las medidas fueron anunciadas ante un incremento sin precedentes en el consumo de energía eléctrica en las últimas semanas. Las autoridades estiman que las altas temperaturas registradas en los últimos días, han disparado el consumo de los aires acondicionados en la capital panameña. “La finalidad es racionar el consumo de electricidad y poder así pasar --sin apuros-- los meses críticos que se avecinan”, dijo ayer miércoles en un comunicado el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Secretaría de Energía, Dani Kuzniecky.



Ecuador: denuncian investigaciones “antipatriotas” sobre FARC

QUITO / AP

El partido oficialista que controla la Asamblea Constituyente expresó su rechazo a la “actitud antipatriota” de dos asambleístas opositores, que se encuentran en Bogotá para investigar los supuestos vínculos del gobierno del presidente Rafael Correa con las FARC. “El viaje de los asambleístas de Sociedad Patriótica, rompe el Acuerdo de Soberanía de la Asamblea e iría en contra de la voluntad de defender la soberanía nacional”, señaló un comunicado. El hermano del expresidente Lucio Gutiérrez, Gilmar, y su compañero de partido, Fausto Lupera, intentan recabar información difundida por autoridades colombianas sobre un presunto vínculo del gobierno ecuatoriano con las FARC, de acuerdo a documentos supuestamente encontrados en una de las computadoras de un alto jefe rebelde.



Duarte “podría” renunciar en junio para jurar como senador

ASUNCIÓN / AP

El mandatario saliente Nicanor Duarte afirmó ayer miércoles que “probablemente” renunciará en junio para jurar como senador el primero de julio, pero aclaró que no entregará anticipadamente el mando al ex obispo católico Fernando Lugo. “Mi mandato constitucional terminará el 15 de agosto y Lugo se hará cargo del país ese día”, dijo Duarte a la radio Primero de Marzo. “Es probable que yo renuncie en junio, para así jurar como senador el primero de julio cuando comiencen las sesiones del nuevo Congreso. En esa caso, el vicepresidente Francisco Oviedo completará mi mandato”.



Argentina: corre plazo de “ruralistas” para reanudar paro

BUENOS AIRES /AP

El gobierno y las organizaciones de propietarios rurales continuaban ayer miércoles sin destrabar la complicada negociación que iniciaron hace 12 días, mientras se acerca el 2 de mayo, fecha en que los “ruralistas” amenazan con volver a cortar rutas en todo el país, al reanudar el paro patronal que realizaron durante 21 días el mes pasado en apoyo de sus reclamos. El principal punto de discrepancia es el pedido de los “ruralistas” de que el gobierno suspenda el nuevo régimen de “retenciones” (gravámenes) móviles a la exportación de soja y girasol. Las autoridades responden que es inmodificable. Entretanto, se registró en la víspera un clima de preocupación en los mercados financieros locales, atribuido en buena parte al conflicto con el agro.



Sri Lanka: mueren 52 rebeldes y 38 soldados

COLOMBO / AP

Rebeldes tamiles libraron ayer miércoles una feroz batalla con soldados en el Norte de Sri Lanka. Murieron 52 guerrilleros y 38 efectivos militares, en uno de los combates más sangrientos entre ambos bandos en lo que va del año, informó el Ejército. La batalla comenzó a las 5:30 de la mañana, cuando los rebeldes atacaron las líneas del frente en el área Muhamalai de la península de Jaffna, al Norte del Estado que los rebeldes controlan de hecho, dijo el vocero militar, brigadier general, Udaya Nanayakkara. Las tropas del gobierno respondieron al asalto con armas pequeñas, proyectiles de mortero y fuego de cañones de tanques, repeliendo la ofensiva rebelde y capturando 500 metros de territorio controlado por los rebeldes, dijo el portavoz militar. En la lucha también fueron heridos 84 soldados, informó Nanayakkara.