Madeleine pudo ser secuestrada por pederastas

Madeleine McCann, la niña británica de cuatro años que desapareció en el sur de Portugal el pasado 3 de mayo, pudo ser secuestrada por una banda de pederastas, según una agencia española de detectives, revela hoy el sensacionalista "News of the world".



La agencia Método 3, con sede en Barcelona y contratada por los padres de la pequeña, Kate y Gerry McCann, cree que la niña fue elegida como objetivo tras un chivatazo recibido desde dentro del centro turístico de Praia da Luz, donde la familia de la menor pasaba las vacaciones.



Método 3, que comenzó a trabajar para los McCann hace dos meses, está recopilando ahora una lista de pederastas portugueses conocidos por haber tenido como objetivo pequeñas de la edad de Madeleine, continuó el rotativo, dominical de "The Sun".



Secuestrador espió durante días a la familia



Tras ser avisado por alguien desde dentro del citado complejo de vacaciones de la presencia de una niña occidental rubia, el secuestrador supuestamente habría espiado durante días a la familia en espera del mejor momento para capturar a la pequeña, que habría sido trasladada a Marruecos y vendida a otras bandas de pederastas.



Una fuente próxima a la investigación señaló al rotativo que, aunque esa hipótesis es "terrible" para los padres, es la primera vez que "una de las agencia de investigadores destacadas de Europa está trabajando en una teoría creíble de lo que ocurrió".



"Y les da esperanza de que esté todavía viva", añade el periódico.



El director gerente de Método 3, Francisco Marco, se mostró convencido en declaraciones a "News of the world" de que "Madeleine fue secuestrada" y sus padres "no tuvieron nada que ver con su desaparición".



"Mi opinión es que el lugar más probable para encontrarla es Marruecos", dijo y agregó que no descartaban ninguna hipótesis.



Madeleine desapareció de la habitación en la que dormía con sus dos hermanos gemelos, de dos años, en el centro turístico de Praia da Luz, mientras sus padres cenaban en un restaurante del complejo vacacional.