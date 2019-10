Uribe mantiene misterio sobre reelección y defiende a asesor

El presidente Alvaro Uribe mantuvo el jueves el misterio sobre si buscará o no una segunda reelección y defendió a José Obdulio Gaviria, uno de sus asesores, quien es primo del extinto narcotraficante Pablo Escobar.



Uribe, en una extensa entrevista con la radio RCN, también se refirió al caso de su primo segundo, el ex senador Mario Uribe, detenido esta semana por presuntos lazos con el paramilitarismo. El mandatario afirmó que si había pruebas en contra del ex congresista, la Fiscalía General tenía que cumplir con su trabajo y capturarlo.



En alusión a la designación del actual Fiscal General, Mario Iguarán, quien fue su viceministro de Justicia hasta el 2005, el gobernante señaló que ''cualquiera sea el Fiscal, dando elementos probatorios para detener a Mario Uribe, lo tiene que hacer''.



''Lo que hemos hecho es pedir la aplicación rigurosa, imparcial, objetiva de la ley. Ahora él (Iguarán) no se le incluyó en la terna (de candidatos para que la Corte Suprema eligiera) para que fuera indulgente con parientes míos o conmigo; él se incluyó en la terna para que administrara justicia''.



Molesto, el presidente entonces replicó con fuerza cuando uno de los reporteros de la radio lo consultó si no consideraba que era un error político tener como uno de sus asesores a Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar, el jefe del cartel de las drogas de Medellín, muerto por la policía en diciembre de 1993.



''Yo no conocí al doctor José Obdulio porque fuera primo de Pablo Escobar, (eso) lo vine a saber muchos años después'', aseguró el presidente, destacando que si bien Gaviria comete en ocasiones ''imprudencias'' al formular declaraciones públicas, a la vez era un acto ''miserable'' descalificarlo por su parentesco.



Dijo que conoció a su asesor en 1986 en reuniones políticas en el departamento de Antioquia y a las que asistían reconocidas figuras del liberalismo, partido hoy en la oposición, así como de la izquierda.



Gaviria ''comete algunas imprudencias, yo he hablado con él, para que piense más las cosas, para que no reincurra en ellas, pero es un hombre que tiene una larga trayectoria política y a mí me parece miserable entrar a afectarlo por el tema'' de su parentesco con el extinto jefe narcotraficante.



El asesor ha hecho polémicas declaraciones, entre ellas sobre un supuesto apoyo de las guerrillas a una marcha organizada el 6 de marzo por grupos no gubernamentales para honrar a las víctimas del paramilitarismo.



Al ser consultado sobre si finalmente había tomado una decisión de buscar o no una segunda reelección el presidente dijo que ''mi interés hoy no es la reelección de Alvaro Uribe, sino la elección de compatriotas...comprometidos con los temas que tenemos que reelegir''.



Al insistir que dijera claramente si se lanzaría o no a un tercer mandado, Uribe esquivó responder de forma directa e insistió que lo que busca es que se mantengan políticas aplicadas por su gobierno, principalmente la llamada ''seguridad democrática'', de mano dura en el combate a las guerrillas.



Cuando la emisora le consultó sobre unos posibles aspirantes, entre ellos algunos de sus actuales ministro, Uribe también esquivó mencionar un nombre.



La constitución colombiana fue modificada en el 2005 para permitir una sola reelección inmediata por un período de cuatro años de gobierno. Con esa reforma, Uribe ganó un segundo mandato en los comicios de mayo del 2006.



Los próximos comicios presidenciales son en el 2010. En marzo pasado aliados del mandatario presentaron a las autoridades electorales 260.000 firmas de personas que respaldan el llamado a un referéndum en el que la población diga si o no a la reelección. Esa consulta no se realizaría, debido a tramites de una segunda recolección de firmas pedida por la ley y después cotejarlas, antes del 2009.