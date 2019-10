Colombia prepara protesta contra Ecuador

El canciller Fernando Araújo anticipó el jueves que Bogotá prepara una nota de protesta quejándose por recientes declaraciones del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, sobre las FARC y el gobierno colombiano.



Araújo no indicó cuándo enviaría esa nota diplomática, pero aseguró que copias de ella también sería enviada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que ''ellos conozcan realmente de este incumplimiento y se tomen las medidas correspondientes''.



Araújo dijo a la cadena radial Caracol que la nota incluirá la queja colombiana, tanto por declaraciones recientes de Correa sobre su colega Alvaro Uribe, como por afirmaciones del jefe de estado ecuatoriano sobre un posible reconocimiento a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una fuerza beligerante, pero solo en caso que cumplan las normas del derecho internacional humanitario y los otros requisitos para que un tercer estado otorgue esa condición a un grupo insurgente.



El canciller explicó que la nota ''Incluye ambos aspectos. Efectivamente, un gobierno democrático (como el de Ecuador) no puede aparecer ahora interesado en conceder condición de beligerancia a un grupo terrorista...eso no lo podemos aceptar y por supuesto que será motivo de protesta por parte del gobierno colombiano''.



En Quito, la cancillería ecuatoriana señaló el jueves en un comunicado que hubo ''versiones distorsionadas'' sobre el pronunciamiento de Correa.



La cancilería afirmó que las expresiones del gobernante ''reiteran la política del Ecuador de rechazar la presencia de dicho grupo irregular en territorio ecuatoriano y censurar las prácticas atentatorias contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario así como conductas ilegales de apoyo al narcotráfico''.



Araújo recordó que en la reunión de marzo pasado de los cancilleres de la OEA se acordó que Bogotá y Quito evitarían formular declaraciones negativas, en un intento de bajar las tensiones políticas surgidas entre los dos países a raíz del ataque militar el 1 de marzo a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, cercano a la frontera. Debido a ese operativo, Ecuador rompió el 3 de marzo relaciones diplomáticas con Colombia y desembocó en las reuniones de emergencia de la OEA.



El miércoles fueron divulgadas declaraciones de Correa, durante una entrevista con la estatal televisora Venezolana de Televisión, indicando que ''el mejor negocio para el gobierno de Uribe es esta guerra'' interna colombiana y que ''el último que quiere la paz con las FARC se llama Alvaro Uribe Vélez''.



Temprano, en una entrevista con la radio RCN, Uribe declinó responder cuando fue consultado sobre las palabras de su colega ecuatoriano, pero indicó que era un ''atentado contra la democracia'' una eventual concesión del estatus de beligerancia a grupos como las FARC, a los que Bogotá, Estados Unidos y la Unión Europea incluyen en listas de organizaciones terroristas debido a acciones como secuestrar civiles.



''A mi me parece que un país (como Colombia) que está luchando contra todas estas acciones terroristas no pueda permitir que alguien en el mundo se le ocurra que a un grupo terrorista en Colombia hay que reconocerle'' esa beligerancia, lo cual según normas internacionales implica que el grupo puede tener oficinas en otros países y recibir fondos o ayudas financieras legalmente de organizaciones y estados.



La nota colombiana sería la más recientes de una serie de reclamos mutuos de los dos países, Colombia asegurando que no recibe colaboración de Quito en cuidar su frontera y evitar la penetración de las FARC, mientras Ecuador denuncia la violación de su territorio en la operación de marzo y el desbordamiento del conflicto interno colombiano hacia su país.